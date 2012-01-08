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Карлу Бруни-Саркози обвиняют в том, что она помогла заработать на благотворительности одному из своих близких друзей

08 января 2012 14:27
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Громкий скандал разгорается вокруг благотворительной деятельности супруги президента Франции Карлы Бруни-Саркози. В 2008 году первая леди стала послом доброй воли Глобального фонда ООН по борьбе со СПИДом, но теперь французская пресса обвиняет ее в том, что она воспользовалась своим влиянием, чтобы помочь заработать на благотворительности одному из своих близких друзей. Якобы по просьбе Карлы Бруни без проведения конкурса фонд перечислил 3,5 миллиона долларов компаниям, которыми руководит ее советник — музыкант Жулиан Сиванж.

Первая леди Франции все обвинения в свой адрес отвергла, заявив, что все финансовые перечисления были сделаны на законном основании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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