Кандидаты в президенты смогут выступить дважды в телеэфире с 19 до 20 часов и дважды на радио с 6 до 7 часов

Сегодня начались выступления кандидатов в президенты в теле- и радиоэфире. Это своеобразный марафон претендентов на высший пост в стране и их предвыборных программ. Большинство кандидатов высказались за прямой эфир, но есть и желающие записать некоторые из своих выступлений заранее. Таких пока трое. По прогнозам Центризбиркома, активность агиткампании будет нарастать.

В конце прошлой недели, когда агитация только началась, ее называли не иначе как «тихой». Кандидаты не бросились агитировать за себя. Оно и понятно: «радость» регистрации, выходные... Но, казалось бы, понедельник — самое время, чтобы начать завлекать электорат. Однако пока инфостенды еще пустуют. Хотя времени для раскачки у кандидатов нет, ведь до выборов остается уже меньше месяца.

Зацепиться взгляду избирателя на этом стенде пока не за что. Но уже скоро они «запестрят кандидатами». Кто-то из них ждет из типографии печатные агитки, а кто-то только думает над содержанием. У каждого своя предвыборная тактика и стратегия. Иногда абсолютно незаметная.

Кое-где уже стали появляться уличные агитаторы. Их еще путают со сборщиками подписей. Но сейчас в ход идут не только разговоры, но и, например, значки с именем кандидата. Говорят, сегодня это по-настоящему первый день работы агитгрупп.

Марина Макаревич, агитатор:

Мы агитируем по Центральному району. В этом районе агитаторов можно встретить около ГУМа, на Комаровском рынке, возле Дворца спорта. Для агитации места хватает.

Найти путь к сердцу избирателя непросто, но агитаторы пытаются, преимущественно в людных местах — возле торговых центров, кинотеатров, магазинов и ЖЭСов.

И если природа агитгруппы не жалует, то местные власти создают тепличные условия для всех претендентов на президентское кресло. Кроме площадок на открытом воздухе, только в Минске еще больше 200 теплых помещений для встречи кандидатов и их доверенных лиц с избирателями. Это актовые залы школ и Дворцов культур, иногда — здания ЖЭСов.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

Сегодня местные исполнительные и распорядительные органы отвели помещения для проведения предвыборных встреч. Выделили места, где можно вне помещений проводить митинги и пикеты. Созданы все необходимые условия для того, чтобы любой кандидат в президенты смог встретиться со своими избирателями в любом районе Республики Беларусь.

Можно казать, что эти выборы проходят под девизом «Прайм-тайм для всех». Сегодня начались первые теле- и радиовыступления претендентов на высший пост в Беларуси. Рассказать о себе и о стране можно дважды в телеэфире с 19 до 20 часов и дважды выступить на радио утром с 6 до 7 часов. Плюс теледебаты.

Николай Лозовик:

Большинство кандидатов в президенты желают выступить в прямом эфире, но некоторые изъявили желания записать свои выступления заблаговременно. Пока у нас есть только три заявления. Предварительная запись позволяет немного откорректировать материал, устранить ошибки и предстать перед избирателями в более выгодном свете.

Кстати, на предварительную запись согласились те из кандидатов, кто раньше ратовал как раз-таки за прямой эфир. В любом случае оценить усилия и убедительность кандидатов в президенты избиратели смогут до конца следующей недели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».