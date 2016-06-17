Какой будет детская больница и что обновили на кондитерской фабрике: рабочая поездка Президента в Гомельскую область

Новости Беларуси. Президент Беларуси дал старт регулярному движению электропоездов между Минском и Гомелем и «зеленый свет» строительству новой областной больницы.

Сегодня глава государства посетил самый южный регион нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочая поездка началась с визита на гомельский железнодорожный вокзал, где Александру Лукашенко рассказали о развитии дорожной сети Беларуси и электрификации дорожного полотна. И там же в торжественной обстановке Президент дал символический старт первому грузовому составу на электротяге, который отправился из областного центра в столицу.

В организацию регулярного движения электропоездов между Минском и Гомелем заложен серьезный экономический эффект. Южное направление - самое загруженное и востребованное.

За прошлый год из столицы в областной центр и обратно поезда БелЖД перевезли 10 миллионов пассажиров. Это кратно всему населению Беларуси.

А электрификация этого железнодорожного полотна на двадцать процентов сократила время в пути и затраты. Среди других неоспоримых преимуществ — экологичность.

Следующей остановкой президентского кортежа стала строительная площадка новой областной детской больницы. В Гомеле есть только один стационар для лечения детей. Больница хорошая, но небольшая.

Жители обратились к Президенту с просьбой о строительстве новой и глава государства дал соответствующее поручение. А сегодня Александр Лукашенко интересуется ходом работ и их финансированием.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Со всех источников: и город, и область должны шевелиться как-то. И меценаты, и бизнесмены, и все. Я готов свою зарплату отдавать, но надо собирать понемногу-понемногу, чтобы это была общенародная стройка. Не надеяться только на республиканский бюджет. Это будет самая современная больница. Мы не можем строить в XXI веке прошлого века медицинские учреждения. Поэтому – это дети – и оборудование должно быть соответствующее, он берёт на себя. Поэтому, кровь из носу, нам надо быстро строить здесь. Я буду контролировать и всячески будем, со всех источников поддерживать вас. Если это там 750 миллиардов, то 350 – 400 миллиардов мы должны из республиканского бюджета изыскать.

Александр Лукашенко посетил сегодня и кондитерскую фабрику "Спартак". Здесь главе государства рассказали о перспективах развития предприятия, ознакомили с процессом производства новых видов кондитерских изделий на модернизированном оборудовании. В целом Президент остался доволен тем, как развивается предприятие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы молодцы, вы идёте правильно, вы очень много модернизировали, вы будете модернизировать, продолжать будете эту модернизацию. Насколько возможно, мы будем вам помогать и за счёт государства, и за счёт областного бюджета. Потому что почти 70% предприятия сегодня в распоряжении (акций предприятия) Гомельского облисполкома. Я вижу, что и руководитель хочет работать и развивать это предприятие. И министра глаза горят. Может, не везде, не на каждом предприятии так. Но, по крайней мере, мы имеем тот образец, которому можно подражать. Мы имеем то предприятие, где можно учиться, мы имеем тот уровень, к которому мы должны стремиться

По традиции Президент пообщался и с трудовым коллективом. Ответил на волнующие людей вопросы. Разговор затронул, конечно же, самые актуальные на сегодня темы: предстоящая деноминация, контроль над ценами, социальная поддержка медицины и образования. Речь зашла также о нынешнем чемпионате Европы по футболу.