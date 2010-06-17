Какими будут результаты президентских выборов в Польше для Беларуси?

Кампания «2К». Коморовский или Качиньский – главный политический вопрос недели в Польше.

Правда, эксперты уже отмечают, оба главных претендента на президентский пост до этого не отличались позитивом в восточном направлении и особой симпатией к Беларуси. И если маршалак Сейма Бронислав Коморовский хотя бы обещает наладить отношения с Востоком, то лидер «Права и Справедливости» Качиньский своих категоричных позиций судя по всему менять не собирается.



По решению Конституционного суда Польши за внешнюю политику страны теперь отвечает правительство, а не президент. Но это не значит, что исход выборов, которые пройдут здесь уже в это воскресенье, для белорусов перестает быть важным. Все-таки между Качиньским и Коморовским разница хотя бы в том, что премьером при любом из них будет Дональд Туск.

И первый, и второй кандидат «К» для развития отношений Беларуси и Польши пока сделали мало хорошего – констатирует редактор польского еженедельника «NIE». Что будет после этих президентских выборов в Польше – можно только предполагать.

Мацей Вишневский, редактор еженедельника «NIE» (Польша):

– Для Польши – это очень уникальная ситуация. Наша роль может быть очень сильной, если мы будем посредничать между восточными странами и Евросоюзом.

Наталья Копотева, корреспондет СТВ:

– Но пока, ни Коморовскому, ни Качиньскому это не нужно?

Мацей Вишневский:

– Качиньскому, наверное, не нужно. А Коморовскому, мне кажется, что если он станет президентом, то они доработают, или будут пытаться доработать целостную внешне-восточную политику.

Если новым президентом Польши все же станет Качиньский, впереди у страны почти 100%-но новый виток противостояния премьера-президента и двух партий, которые они представляют. В случае с Коморовским все спокойнее. И он, и премьер Туск – оба из «Гражданской платформы». Которая пускай и донельзя европеизирована, но в отличие от почти националиста Качиньского, сможет найти время не только на политические перепалки, но и на реальный диалог.

Петр Гадиновский, советник по отношениям «Польша-Восток» партии SLD (Польша):

– У нас по телевидению, в газетах, журналах, нет Беларуси. О Беларуси говорили только то, что был конфликт власти с Союзом поляков.

Глава программного совета польского телевидения, бывший депутат сейма – у Петра Гадиновского много должностей, но это не помешало ему говорить с нами откровенно. При мне, говорит, если в Сейме кто-то и лоббировал белорусские интересы, то в основном бизнесмены, которые несмотря ни на что, вложили деньги в Беларусь. Результат – в нашей стране почти 500 компаний с польским капиталом. Но против ветра правящей партии в Польше далеко не уйдешь. Как и в той ситуации с Союзом поляков. Вот о ней здесь слышал каждый. То, что кому-то было нужно.

Житель Польши:

– Я думаю, что в Беларуси нехорошо относятся к польскому меньшинству.

Мацей Вишневский, редактор еженедельника «NIE» (Польша):

– Ни одно государство не будет терпеть давления национального меньшинства, которым управляет государство извне. Есть у нас информация о том, что люди, которые официально вступили в Союз поляков, не могут приехать в Польшу, потому что польские власти не выдают визы.

Сейчас в Польше слишком много двойственности. Два основных кандидата и высокая вероятность второго тура выборов. Впрочем, кто бы к этой власти не пришел, Качиньский или Коморовский, вполне логичным для них было бы если не умножить, то хотя бы разделить на два: политику и экономику.

Наталья Копотева, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ, Варшава, Польша.