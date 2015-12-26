Каким запомнится 2015 год: от терактов в Париже до президентских выборов в Беларуси и Нобелевской премии Светланы Алексиевич

Были рекорды и золотые медали в белорусском спорте и в 2015 году. Были радости, были и трагедии в мире. Под Новый год принято подводить итоги и вспоминать события, которые создавали картину мира. Авторский взгляд Олега Романова.

Главные сюжетные нити года завязались в январе, причем несколько сквозных – уже 1 января. В первый день года Литва перешла на евро, став 19 государством в этой валютной зоне. Расширение ЕС не стало признаком ни здоровья, ни силы: экономику Единой Европы год напролет трясла греческая лихорадка. В январе на выборах побеждает партия «Сириза» и премьер Ципрас объявляет, что Афины отказываются платить непосильные долги, которые подлежат реструктуризации.

С Грецией бились всей Европой: к концу года ее заставили взять еще денег. В основном на оплату старых долгов. Как раз на днях, 22 декабря, страна получила миллиард из третьего пакета помощи. ЕС спасся от парада дефолтов и от распада. Пока спасся, ведь промотавшихся стран в Единой Европе полным-полно на юге и востоке континента.

Нефть за год рухнула на четверть: с январских 50 долларов за марку «брент» до нынешних 37 «гринбэксов». Объяснить логику этого падения невозможно. Да, в Китае случился биржевой кризис, который, впрочем, не имел для экономики фатальных последствий. Пекинские власти выпустили воздух из готовых лопнуть пузырей, сбили спекулятивный раж среди акционеров и инвесторов. В результате не прекратился, но всего лишь слегка замедлился экономический рост страны до все равно фантастических по любым меркам 7%. По всему судя, потребности Китая в нефти останутся высокими. Что до сланцевых углеводородов, то они конкурентами обычных не являются из-за высокой себестоимости.

Наконец, Ближний Восток охвачен войной, а Иран все еще не вернулся на мировой рынок нефти. В общем, никаких показаний к удешевлению «черного золота» нет, а оно, это удешевление, продолжается. Как следствие – падает покупательная способность России, дешевеет российский рубль. Белорусские проблемы проистекают отсюда же. И падение товарооборота с соседями, и затоваривание складов. Год «дешевой нефти» заканчивается, но будущий вряд ли окажется благополучнее.

1 января также вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе. 2 января к Беларуси, Казахстану и России присоединилась Армения, а 12 августа – Киргизия. Соглашение о создании зоны свободной торговли с Союзом подписано Вьетнамом, собираются подписать Китай, Израиль, Индия, Евросоюз.

ЕАЭС – пока еще годовалый младенец. Когда чуть подрастет, обещает странам-участницам рост ВВП на четверть, товары дешевле, зарплаты повыше. Пока Союз пребывает на этапе перехода от политической интеграции к экономической.

7 января случился первый из парижских терактов 2015 года: исламисты расстреляли редакцию «Charlie Hebdo» – 12 человек, включая двоих полицейских. Всепланетная кампания солидарности, значки «Je suis Charlie» на лацкане у каждого изряднопорядочного человека, скорбный марш президентов по оцепленным парижским улицам. Жертв оплакали но, похоже, тут же забыли.

И теракты 13 ноября оказались для Франции полной неожиданностью. А погибли там уже 130 человек. И страна объявила тут же войну террору, отправив в Сирию самолеты и авианосец.

Украинская гражданская заставила собраться в Минске в феврале президентов Франции, России, Украины и канцлера Германии. Александр Лукашенко постарался, чтобы работа гостей была плодотворной и увенчалась Минскими соглашениями. Мир наступил, может, и худой, но, в любом случае, он лучше доброй украинской войны, которая к февралю унесла десятки тысяч жизней.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вопросы войны и мира решаются месяцами, а то и годами. А здесь удалось достичь согласия в приостановлении войны в течение всего лишь 15 часов.

Переговоры в Минске контактных групп продолжаются, их успехи переменны, но массовое кровопролитие с войсковыми «котлами» и расстрелом городов из «Града» прекратились. Пока прекратились.

Весь год продолжался миграционный кризис в Европе: в апреле погибли в одном кораблекрушении 400 беженцев, но это стало лишь мимолетным эпизодом. Средиземным морем и сушей, через Балканы, мигранты добирались в Европу: в Германии их около миллиона, а Франция пошла фурункулами беженских лагерей, где приезжие регулярно схватываются с полицией.

В сентябре начался Саммит по устойчивому развитию, он же юбилейная, 70-я сессия Генассамблеи ООН. Миграционный кризис, войны, застойная бедность основной массы землян и прочим язвам человечества было посвящено выступление белорусского президента.

Александр Лукашенко:

Не могу не затронуть кризис международных структур. В целом возникает ощущение, что их роль в последнее время сводится к тому, чтобы быть местом споров между государствами, а зачастую и средством давления на отдельные страны, которые чем-то не угодили сильным мира сего.

Глубоко убежден, что ООН не должна использоваться для демонстрации чьей-то силы.

30 сентября российская авиация с базы «Хмеймим» в сирийской Латакии начала наносить удары по позициям разнообразных туземных террористов – ИГИЛовцев и не только. До сих пор не ясно, стала ли следствием этого крушение самолета, которым 224 человека добирались из египетского Шарм-эль-Шейха в Петербург. ИГИЛ объявило себя автором теракта. Но не существует никаких сомнений в том, что российский самолет Су-24 был именно сбит: он рухнул на сирийской территории, уничтоженный ракетами турецких истребителей.

К концу года долгоиграющий конфликт в регионе с новой силой забурлил. В Сирии работает по террористам российская и французская авиация, в Ираке – американская, подключиться к операциям готовятся немцы и еще полдюжины стран.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Мы будем проводить наши удары авиации и поддерживать наступательное движение сирийской армии до тех пор, пока сирийская армия эти операции проводит.

Важнейшим из белорусских событий стали президентские выборы, на которых Александр Лукашенко одержал триумфальную победу. 11 октября ему хватило одного тура, чтобы завоевать президентское кресло. Преимущество было подавляющим: 83,5% голосов против 4,5% у ближайшего конкурента. У международного сообщества претензий к выборам, похоже, не было. Во всяком случае, санкции ЕС в отношении Беларуси были приостановлены.

Александр Лукашенко:

Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць і ахоўваць правы і свабоды чалавека і грамадзяніна, захоўваць і абараняць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь.

2015 год запомнился блестящими достижениями наших деятелей искусств и спортсменов.

Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе. Художники Валентина Шоба из Гродно и скульптор Сергей Партянков из Гомеля стали лауреатами премии Тэйлора. Наконец, ЮНЕСКО наградила замечательных белорусских артистов Тамару Нижникову, Геннадия Овсянникова и Ростислава Янковского медалями «Виктор Гюго».

У спортсменов дела были ничуть не менее хороши. Дарья Домрачева, не изменив себе, завоевала Кубок мира по биатлону. Наши атлеты также взяли 43 медали, из которых 10 золотых на Европейских играх. На чемпионате мира по легкой атлетике добыли «золото» Марина Арзамасова и Алина Талай. Наконец, на мундиале по гребле белорусская команда завоевала целых пять золотых наград.

Провожая год, в одном-единственном можно быть уверенным: история не закончилась, большая история человечества продолжает вершиться.