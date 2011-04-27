Какие вопросы будут рассмотрены во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Туркменистан?

Товарооборот между Беларусью и Туркменистаном за последние пять лет вырос в два раза. Только в прошлом году объем двусторонней торговли составил более $90 млн. Страны реализуют крупный проект на общую сумму более $1 млрд по созданию горнообогатительного комбината по выпуску калийных удобрений. Перспективы сотрудничества огромные.

Программа пребывания главы государства очень насыщенная. Она затрагивает самые разные направления торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Туркменистана.

По итогам первых месяцев этого года товарооборот Беларуси с Туркменистаном вырос втрое. Продаем туда мы больше, чем покупаем, а значит, сальдо положительное. Впрочем, импорт потребительских товаров из Ахшабада тоже увеличился – в два раза.

В столицах государств открыты торговые дома обеих стран, которые помогают укреплять деловые контакты. Хотя, конечно, более активно это происходит на самом высшем, президентском, уровне, когда лидеры стран заключают новые договоренности. Так это было в прошлый визит Александра Лукашенко в Туркменистан. Тогда Беларусь начала строительство Гарлыкского горнообогатительного комплекса стоимостью более 1 млрд долларов. Проект планируют завершить к 2015 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Рассматривается возможность продавать минеральные удобрения через «Белорусскую калийную компанию». Кстати, не так давно «Уралкалий» стал белорусским партнером. А значит, Беларусь становится одним из крупнейших мировых продавцов калийных удобрений.

В Турменистане в отношении белорусских специалистов сложилось положительное мнение. К белорусам относятся как к серьезным и надежным партнерам. Недавно заключен контракт на поставку сюда 1300 единиц техники белорусских марок. В том числе, и 500 тракторов МТЗ. Сейчас готовятся к подписанию еще более масштабные контракты. Поэтому и Президент здесь. В числе перспектив – поставки автобусов и колесных тягачей.

Еще одна большая тема – подготовка в Беларуси туркменских специалистов.

Есть интересные предложения по сотрудничеству в сфере высоких технологий. Беларусь также готова работать с Туркменистаном над созданием современных производств по выпуску строительных материалов. Подготовлены конкретные предложения с белорусской стороны по возведению социальных и спортивных объектов, а также жилья. Хороший пример здесь – белорусский опыт по строительству жилых кварталов в Венесуэле.

Туркменистан сегодня вкладывает миллиарды долларов, заработанных на продаже углеводородного сырья, в развитие инфраструктуры, техническое перевооружение коммунальных служб и сельского хозяйства. У Беларуси есть все шансы принять участие в этих глобальных госпрограммах.

Есть перспективы и по закупкам туркменского сырья для белорусской химической промышленности. Более того, страны планируют сотрудничать и в области авиаперевозок.

Запланированы встречи и по обсуждению сотрудничества в рамках международных организаций, таких как СНГ, ОБСЕ, ООН. Кроме этого, пройдет несколько раундов переговоров на высшем уровне – между двумя президентами – в узком и широком формате, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».