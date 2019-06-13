Какие темы будут обсуждать главы государств на саммите ШОС в Бишкеке

Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск рано утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бишкеке наш Президент примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня в нее входит 8 стран. Кроме того, есть еще шесть партнеров по диалогу, а также четыре государства-наблюдателя (этот статус Беларусь получила первая).

Встреча глав государств – участников ШОС начнется 14 июня с совещания в узком составе, где главными темами станут безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, вопросы развития экономики, промышленности, диалог в гуманитарной сфере. Традиционно пройдет оно в закрытом режиме.