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Какие темы будут обсуждать главы государств на саммите ШОС в Бишкеке

13 июня 2019 09:00
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск рано утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие темы будут обсуждать главы государств на саммите ШОС в Бишкеке-1

В Бишкеке наш Президент примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня в нее входит 8 стран. Кроме того, есть еще шесть партнеров по диалогу, а также четыре государства-наблюдателя (этот статус Беларусь получила первая).

Какие темы будут обсуждать главы государств на саммите ШОС в Бишкеке-4

Встреча глав государств – участников ШОС начнется 14 июня с совещания в узком составе, где главными темами станут безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, вопросы развития экономики, промышленности, диалог в гуманитарной сфере. Традиционно пройдет оно в закрытом режиме.

Какие темы будут обсуждать главы государств на саммите ШОС в Бишкеке-7

Выступление Александра Лукашенко планируется во время заседания в расширенном составе. Президент обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках интеграционного объединения. По итогам саммита лидеры ШОС подпишут Бишкекскую декларацию, в которой отразят позицию сторон по дальнейшему расширению организации, и значительный пакет других документов. Сегодня же в Бишкеке запланирован неформальный ужин от имени президента Кыргызстана в честь глав делегаций, а также гала-концерт.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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