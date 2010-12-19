Какие изменения в Беларуси за последние годы отмечает творческая элита страны?

Известные белорусы отметили те улучшения, которые произошли в стране за последнее время.

Лариса Грибалева, певица:

У меня очень много друзей, которые живут в других странах. Они приезжаю и каждый раз отмечают, что столица преображается, каждый раз становится еще красивее. Люди хорошо одеваются.

Я много бываю в европейских столицах и отмечаю, что там машины скромнее, чем у нас.

У нас растет благосостояние.

Леся Кодуш и Слава Нагорный, певцы:

Очень много появляется молодых мам. Молодых семей с одним, двумя, тремя детьми становится намного больше, чем раньше. И это радует.

Искуи Абалян, певица:

Приятно наблюдать, что много концертов появилось в Беларуси. Причем таких нормальных, сольных. Люди ходят по недешевым билетам. Это говорит о том, что, в принципе, в плохие и хорошие времена всегда срабатывает один лозунг: «Хлеба и зрелищ!» Но когда нет хлеба, то и на зрелище люди не пойдут.

Николай Мирный, отец теннисиста Максима Мирного:

Если пробки на улицах есть, если краны в микрорайонах стоят, это значит, что жизнь хорошая, что она идет вперед.

Когда я еду по кольцевой, я вижу тысячи кранов, которые строят дома.

Николай Скориков, Народный артист Республики Беларусь:

Я очень внимательно смотрел за предвыборной кампанией. Мне понравилось то, что как никогда много кандидатов в президенты. И у каждого была возможность выступить в средствах массовой информации. В том числе, и на телевидении, прессе. Говорили все, что хотели. А у людей была возможность убедиться в том, что предвыборная кампания была честной, прозрачной и открытой.