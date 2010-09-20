Как в России отреагировали на назначение выборов Президента Беларуси на 19 декабря

Выборы в Беларуси – главная новость не только внутри нашей страны, но и за ее пределами. Европейские, американские и, конечно же, российские медиа не преминули высказаться на тему.

Причем, если говорить о наших восточных братьях, а точнее коллегах, приходится с сожалением констатировать, что основные принципы классической журналистики – беспристрастность и неангажированность – они давно оставили для учебников и показательных выступлений перед первокурсниками факультетов журналистики. В эфир и в печать идут зачастую далекие от реальной ситуации факты и весьма странные порой комментарии.

«Президентские выборы в Беларуси состоятся 19 декабря». Утром 15 сентября об этом уже кричали еще пахнувшие типографской краской таблоиды. Причем не только в Беларуси, но и за ее пределами. Объявление даты выборов белорусского президента – и в России новость номер один. Правда, креативные мыслители нашей северной соседки не преминули пофантазировать на эту тему.

Евгений Нефедов, обозреватель газеты «Завтра» (Россия):

– Люди к новому году готовятся, быстро проголосовать и все! Оппозиции не дали времени для маневра. Это дело государства, его руководства и избиркома, когда назначать выборы. Соответствует это нормам конституции? Значит, все нормально. Новый год, все новое. Новый взгляд на те, или иные соглашения. Все логично и все нормально.

Журналист московского издания «Завтра» Евгений Нефедов уже сегодня знает, о чем будет писать в ближайшие три месяца. Для «белорусской темы» в газете отвели целую полосу. Однако, по мнению обозревателя, о том, что происходит в России вокруг белорусских выборов – без юмора не напишешь.

Евгений Нефедов:

– Я в нашей газете в каждом номере веду колоночку, называется «Евгений о Неких». Эта такая сатира в строку. И в следующем номере будет как раз на тему белорусских выборов и всего, что вокруг них происходит.

Номер прошлой недели. На первой полосе анонс статьи под названием «В Москве собралась «объединенная оппозиция». К материалу, едва поместившемуся на разворот, – фотография, не требующая комментариев.

Политическую кампанию в Беларуси сегодня все чаще обсуждает и российская политическая элита. Пиарщики гадают, кто из кандидатов как раскошелится, экономисты – кто как распиарится. Говорят «и черный пиар – тоже пиар». Оказалось, не всегда.

При всей многоликости прессы, российским гражданам недоступна истинная картина жизни в Беларуси. Тем журналистам, которым достаточно часто удается бывать в нашей стране, сказать правду мешает цензура. Другим СМИ эта же цензура диктует достаточно определенные взгляды на ситуацию в Беларуси и манеру ее подачи.

Дмитрий Бутрин, заведующий отделом экономической политики издательского дома «КоммерсантЪ»:

– Всякая пропаганда в России имеет свою собственную логику. Если кто-то кому-то дал указание готовить информационную волну, то просто так ее не остановить.

Поводов для того, чтобы судить о том, что такая волна началась – масса. Начиная от телевизионных черных пиаров, заканчивая неадекватной реакцией на назначение выборов и массовым пресс-ажиотажем вокруг смерти журналиста Бебенина. При этом тенденциозность и однобокость таких материалов очевидна: в репортажах высказываются лишь оппоненты белорусских властей.

Михаил Делягин, доктор экономических наук (Россия):

– Я порнографию не очень люблю смотреть. Да еще и низкокачественную. Это заказ, безусловно. Потому что на НТВ руководство грамотное. Им никто не позволит без санкции выпустить на экран фильм, имеющий политическое значение – это раз. Во-вторых – они не могут фильм имеющий, по сути, качество любительского видео выпустить на телевизионный экран страны просто потому, что они профессионалы. Им для этого нужно очень сильно дать пинка, чтобы они на это пошли.

Станислав Белковский, политолог (Россия):

– Что касается канала НТВ – это канал кремлевский, который выполняет указания кремлевских служб, занимающихся внутренней политой. Телеканал НТВ для этого и существует. Это именно механизм по отработке самых срочных и экстренных заказов Кремля, независимо от их качества. Каналом НТВ руководят люди, которые готовы выполнять любое указание правительства.

Михаил Делягин:

– Думаю, через некоторое время они снимут про Медведева, может быть, про Путина. Народ посмотрел бы их с огромным удовольствием. Это был бы хороший бизнес! На телевизорах никто не выпустит, а продавать на CD – хорошие деньги!

Станислав Белковский:

– Я издал три книги про российское руководство. И поэтому, наверное, могу утверждать, что для таких фильмов есть как минимум сценарий.

Впрочем, некоторым первым лицам северной соседки, по лицу-таки досталось. Похоже, публичные выливания грязи – становятся какой-то модной тенденцией. Недавно в такой Луже оказался и Лужков. В чем же дело? Оказывается, в кепке.

Начало эпохи постсоветского телекиллерства многие датируют 1999 годом. Когда в эфир вышла программа о Лужкове, еще баллотирующемся в Госдуму. Вел ее тогда еще малоизвестный Сергей Доренко.

Сегодня, благодаря всплеску интереса к московскому мэру, и Доренко не остается без внимания прессы. В 1999 году журналист и приобрел всероссийскую известность, показав в эфире подмосковную недвижимость и раскрыв финансовые тайны Лужкова. В черном списке медиаубийств Доренко значились и Примаков, который после подобной передачи сошел с дистанции гонки за президенство в России. И Немцов, которого журналист призвал уйти из политики.

Сегодня Доренко руководит одной из российских радиостанций. Темы эфиров его передачи – по-прежнему о политике.

Сергей Доренко, журналист, радиоведущий:

– Если вы критикуете политика – это правильно, это нужно делать повседневно. Больше того, политик крепчает от критики. Каждый день, каждый день я критикую Лужкова.

Как говорится, критика – лучше равнодушия. Но здесь главное этой душой не кривить, ведь эфир не обманешь. В отношении к Лужкову Доренко как-то сам себе противоречит…

Сергей Доренко:

– Мне, в общем, плевать на него, если честно. Я к нему абсолютно безразличен.

Владислав Иноземцев, директор центра исследований постиндустриального общества(Россия):

– Если сейчас российские политологи гадают, кто подал сигнал по поводу Лужкова, то в данном случае по поводу Лукашенко нет никаких сомнений – это была солидарная позиция всего российского руководства. И президента и белого дома.

Российские аналитики склоняются к тому, что такое тенденциозное освещение направлено именно на российского потребителя. Перепахать белорусское медиаполе – не удалось. Но и пиар-урожай на собственных нивах российским СМИ собрать тоже не получается.

Мнения жителей Москвы:

– Да мерзость. Говорить даже противно, ну что вы! Лукашенко – серьезный человек. Мне противны эти сюжеты даже говорить о них не хочу;

– Да вы что! Это все политические заказы, к сожалению;

– Я думаю, что Россия с Беларусью найдут общий язык и не будет больше таких провокационных передач по телевидению.

Или вот еще. Сайт обращений к Президенту России. Теперь в топе сообщений отнюдь не просьбы «вернуть рынду»…

Medvedevu.ru:

– Ну зачем белорусов и нашего главу государства поливать грязью в СМИ?

– Стыдно за действия России в конфликте с Белоруссией. Считаю, такое отношение только вредит нашему имиджу, и таким образом скоро мы можем поссориться со всеми соседями, чего крайне бы не хотелось.

Выходит, желаемого для России эффекта от такой информационной бомбардировки не получилось. Стрелки особой меткостью не отличились. А поставленную цель снаряд не поразил.

Максим Калашников, российский блоггер:

– Они рассчитывали на двойной эффект, чтобы это произвело эффект на Россию и в то же время, может быть, и на Беларусь. Но по-моему на Беларусь они не сильно подействовали. А внутри страны большинство плюется от таких хамских приемов.

Михаил Ремизов, руководитель института национальной стратегии (Россия):

– В результате этой войны – большинство будет еще более сплоченным. Выборы проходят и после них надо выстраивать взаимоотношения. И как это можно сделать после всего, что было сказано?

Впрочем, и интернет сегодня переполнен псевдоугрозами. Ради попытки дестабилизации обстановку в белорусском обществе персоны пользуются самыми изощренными способами.

Михаил Ремизов:

– Речь идет о группах, имеющих хорошую организацию и финансирование.

Михаил Делягин:

– Это хороший инструмент давления для оппозиции на президента. Из серии «мне не нужно, что бы он что-нибудь сделал, мне нужно, чтобы он плохо спал и от этого совершил ошибки».

Евгений Нефедов:

– Хочется очень россиянским любителям хороших денег прихватить в Беларуси, взять в свои руки, выжать, как это сделано в России. Для этого нужно сменить государственный строй, политическую ориентацию и т.д.

Этим не преминули воспользоваться и оппоненты белорусской власти. Поездки из синеокой в белокаменную, позиционирующиеся чуть ли ни как «переговоры» в Кремле, для оппозиции уже не случайность, а закономерность. Правда, вряд ли оправдывающая их ожидания. Речь о пророссийском кандидате на выборах – явно преувеличена. Голосовать ведь не москвичам, а белорусам.

Максим Калашников:

– Я, конечно, чай не пью с кремлевскими политтехнологами, но зная «талант» этих политтехнологов, я могу сказать совершенно точно, если они выставят здесь своего кандидата и окажут ему свои «медвежьи» услуги, то этот кандидат совершенно точно провалится.

Ольга Макей и Илья Пучко на неделе послушали и посмотрели, что говорит и показывает Москва.