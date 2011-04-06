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Как танцуют президенты разных стран?

06 апреля 2011 06:20
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Наиболее искушенным танцором по праву можно назвать Джорджа Буша. Ему всегда удавалось найти общий язык с африканским континентом, чьи колоссальные запасы нефти заставят кого угодно выписывать еще и не такие коленца.

Его афроамериканскому правопреемнику Бараку Обаме больше удается танцевать с белыми партнерами.

Потрясающе удавались предвыборные танцы Борису Николаевичу Ельцину, чье природное обаяние и чувства ритма позволяли ему одинаково уверенно держаться на сцене. Есть один нюанс — музыку заказывал он всегда сам, чего не скажешь о его вечном политическом оппоненте Зюганове. Видно, что танцы для лидера коммунистов — ответственная и трудная работа.

И только бывшему президенту Чуваши Николаю Федорову кажется ничего уже не нужно доказывать, 4 срока позади, жизнь удалась, и он танцует просто потому что у него хорошее настроение.

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