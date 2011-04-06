Как танцуют президенты разных стран?

Его афроамериканскому правопреемнику Бараку Обаме больше удается танцевать с белыми партнерами.
Потрясающе удавались предвыборные танцы Борису Николаевичу Ельцину, чье природное обаяние и чувства ритма позволяли ему одинаково уверенно держаться на сцене. Есть один нюанс — музыку заказывал он всегда сам, чего не скажешь о его вечном политическом оппоненте Зюганове. Видно, что танцы для лидера коммунистов — ответственная и трудная работа.
И только бывшему президенту Чуваши Николаю Федорову кажется ничего уже не нужно доказывать, 4 срока позади, жизнь удалась, и он танцует просто потому что у него хорошее настроение.