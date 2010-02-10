Как связаны имущественный спор и государственная политика Польши

Некоторые польские политики сделали сегодня ряд громких заявлений. В частности горячими головами было предложено ввести эмбарго против Беларуси и ограничить дипломатические контакты на высшем уровне. Причиной стало приостановление эксплуатации здания «Польского дома» в Ивенце до выяснения судом касающихся данного объекта хозяйственных вопросов.

Столица Польши – Варшава, Минск – Минск. Столицей польско-белорусских отношений на этой неделе стал Ивенец. Бытовой спор, случившийся в этом городе накануне, привел сегодня к громким заявлениям некоторых польских политиков в отношении нашего государства.

А дело началось с малого. Несколько самоназванных белорусских поляков решили помешать проживающим в городе Ивенце членам Союза поляков Беларуси избрать нового главу региональной ячейки организации. Сказано – сделано. В Ивенец прибыла сборная приезжих из других городов и проведению выборов помешала. Более того, незваные гости организовали свои собственные выборы среди самих себя, вход на которые ненужным, опять же с точки зрения гостей, полякам-хозяевам был закрыт.

Алиция Абрамович, член Ивенецкого отдела Союза поляков на Беларуси:

Когда мы пришли сюда, и я увидела, что здесь творится — это был ужас. В основном молодчики, мы понимаем, что за так они не поедут — естественно, это все было оплачено и сделано. А наших ивенецких было ну пускай пятьдесят человек.

Наталья Чемко, член Ивенецкого отдела Союза поляков на Беларуси:

Мы хотим диалога — они говорят. Давайте, пусть будет диалог — приехал Семашко. В зале находилась пресса, корреспонденты выбежали на крыльцо, через минут пять-десять вернулись в зал — и тишина, никого нет, никого в зал не пустили. Когда женщина поднялась и спросила, почему не пустили Семашко, ее взяли под руки и вытолкали вон. Так какого вы диалога хотите?

Дальше – больше. Забыв и о мудрости про монастырь и устав, и о законах в принципе, приезжие решили, что и в впредь хозяев в их собственный ивенецкий Польский дом пускать не стоит. И вот когда конфликт окончательно перерос из спора этнических поляков между собой в бытовое разбирательство, власти вмешались. И по законодательству до решения суда прекратили эксплуатацию здания всеми.

После чего и началось самое интересное. Приезжие, по логике «не будешь моей, не достанешься никому», объявили Ивенецкий дом союза поляков Беларуси собственностью Польши. Якобы ранее Польша под видом грантов выделяла деньги на приобретение этой самой собственности. Не смутило приезжих даже то, что формально они либо обвинили свою историческую родину в незаконных операциях, либо признали, что потратили деньги совсем не по назначению. Ведь согласно законодательству, официальная Польша, равно как и любая другая страна, кроме оговоренных случаев, на территории Беларуси имуществом владеть не может.

И вот здесь интересное закончилось, началось непонятное. Во-первых, почему польские власти заняли без сомнения неконструктивную и более чем сомнительную с точки зрения закона позицию, вмешавшись в конфликт граждан Беларуси на белорусской территории. А во-вторых, почему польские власти все время забывают, что продавливать свои интересы вопреки желанию Беларуси у них никогда не получалось.

Станислав Бурачевский, председатель Ивенецкого отдела Союза поляков на Беларуси:

Кто-то на этом деле хочет просто заработать очки. Немножко побудоражить население и внести какие-то кривотолки, неясности.

И снова об интересном. Вот интересно, когда польские поляки в 1989 поддержали «Солидарность» на выборах, с мыслью «мы выбираем демократию», думали ли они, что через двадцать лет некоторые белорусские поляки будут трактовать демократию, как вседозволенность, и забудут о том, что демократия – это, прежде всего, ответственность. Делая сегодня громкие заявления, польские польские политики, об этом как-то умолчали.