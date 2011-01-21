Как проходят инаугурации президентов в разных странах мира

В каждой стране есть свои сложившиеся особенности церемонии инаугурации. Так, в США она проходит в один и тот же день — 20 января, в полдень, а завершается парадом и фейерверком. А вот в государствах Европы церемонии более скромные и краткие. Эталоном для них послужила французская схема.

Традиции церемониала вступления в должность главы государтсва зародились в США. В 1801 году президент Томас Джефферсон впервые произнес инаугурационную речь в сенатском крыле Капитолия. С тех пор американская модель церимонии стала классикой. Так же торжественно президенты приступают к своим обязанностям и во многих других странах. Строго в один день и с пышным финалом — парадом и фейерверком. Но, как показала практика 2008 года, и у законодателей инаугурационной моды бывают казусы.

Татьяна Масловская, доцент кафедры конституционного права юридического факультета БГУ:

Президент приносит присягу, повторяяя слова за председателем Верховного суда США. Был такой случай в 2008 году, когда вновь избранный президент Барак Обама приносил присягу. Слова в тексте присяги были изменены. Потребовалось второй раз принести присягу для того, чтобы конституционная норма была полностью выполнена.

Более жесткие последствия от неправильно произнесенной присяги прописаны в конституции Чехии. Малейшая оговорка народного избранника или, что называется, “отсебятина” — и прошедшие выборы в стране признаются недействительными.

К слову, существует разница и в том, на чем присягает вступающий в должность президент той или иной страны. Там, где религиозный институт наделен большой силой — к примеру, в Италии — глава государства возлагает руку как на конституцию, так и на Библию.

Алла Шавцова, доцент кафедры конституционного права юридического факультета БГУ:

Для мусульманских стран, где главы государств также имеют место, главным источником, в том числе для правотворчества, нормотворчества, являются религиозные источники —Коран, Сунна, Иджма и так далее. Присяга, принесенная на них, является официальной.

Вообще, церемонии инаугурации в европейских странах отличаются скромностью и краткостью. Эталоном для многих послужила инаугурационная модель Франции. Кстати, здесь президент не присягает вовсе, а полномочия ему передает предшественник.

Татьяна Масловская:

Они поднимаются по ступенькам, жмут друг другу руки. Председатель Конституционного Совета Франции объявляет официальные итоги президентских выборов. И потом происходит передача ядерного чемоданчика и вручение ордена почетного легиона.

По-разному народные избранники относятся и к присутствию на торжестве иностранных гостей. К примеру, на инаугурацию украинского президента, Виктора Янковича, приехало рекордное количество зарубежных делегаций — из 21 страны.

Торжественно приступал к своим обязанностям и Дмитрий Медведев. В Кремле было около 2 тысяч гостей. Однако присутствие иностранных представителей на церемонии в России не предусмотрено протоколом.

Алла Шавцова:

Допускается, что могут присутствовать и главы государств, главы дипломатических миссий, торговых предствительств, общественных, политических организаций. Но это необязательная процедура.



Однако есть страны, где инаугурации главы государства вообще не придают большого значения. К примеру, в Мексике. В 2000 году Висенте Фокс, вступая в должность президента, отметил этот день завтраком с беспризорниками в трущобах Мехико. Но это скорее исключение, чем правило. В большинстве стран этот день становится настоящим праздником — как для приступившего к обязанностям президента, так и для народа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Инаугурация Александра Лукашенко: комментарии Николая Бордюжи и Геннадия Зюганова

Инаугурация Александра Лукашенко - Президента Беларуси