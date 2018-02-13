Как проходит первый день досрочного голосования в местные Советы

Новости Беларуси. Выборы в местные Советы. Досрочное голосование началось на всех участках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый, кто внес е н в списки для голосования, а это 6 миллионов 929 с половиной тысяч человек, может проголосовать заблаговременно. Причем официального подтверждения причин не требуется. Предстоящие пять дней участки открыты с 10 до 14 и с 16 до 19 часов.

Избиратели:

Я пришла на голосование , потому что мы с семь е й уезжаем на масленичные гулянья, а сегодня я выходная.

Сегодня и завтра я выходной, а 18-го работаю с самого утра до вечера, поэтому пришел голосовать – есть время.

Иван Птуха, заместитель председателя участковой избирательной комиссии:

Наш участок готов уже к выборам. Мы уже их начали, открылись вовремя, у нас уже присутствуют члены нашей комиссии, уже пришли и наблюдатели. Наблюдатели обращают внимание на то, как пломбируются урны, на порядок выдачи и заполнения бюллетеней, выбрасываются ли они в урны и никто ли их не выносит с собой.

Всего предстоит определить свыше 18 тысяч депутатов, которые будут представлять интересы своих регионов в законодательных органах местной власти. По всей стране открыты более 5,5 тысяч участков. В Гродненском аграрном университете график проведения досрочного голосования удобен особенно для иногородних студентов. Среди них 180 человек голосуют впервые. Для них предусмотрены памятные подарки.

Александр Суета, студент Гродненского государственного аграрного университета:

Досрочные выборы – это хорошая возможность студентам подойти проголосовать на перемене, потому что многие, как и я, уедут на выходные к родителям встретиться, и у них не будет возможности проголосовать. Я голосую впервые и считаю, что должны голосовать как можно больше людей, ведь они решают судьбу своего района.