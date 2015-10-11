Прямой эфир

Как проходит голосование 11 октября в Гомеле?

11 октября 2015 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На избирательные участки приходят целыми семьями. Ведь здесь белорусов традиционно встречает самый настоящий праздник. В Гомеле звуки музыки и выступления самодеятельных артистов – неизменный атрибут этого дня. 

Избиратель:
За последние годы у нас появился третий ребенок. Сад вот открылся. Муж в частности участвовал в строительстве нового детского сада. Инфраструктура. Чисто, порядок. Благоустроенный город.

Избиратель:
Проголосовал за стабильную, процветающую Беларусь, которая найдет рабочие места для каждого члена нашего государства, которым будет оказываться помощь всем людям: пенсионерам, учащимся, просто рабочим. 

Встречали в Гомеле на избирательном участке сегодня и первого белорусского олимпийского чемпиона. Ровно 55 лет назад Леонид Гейштор совершил эту легендарную победу.

Леонид Гейштор, олимпийский чемпион по гребле 1960 года:
Это праздник голосовать! Понимаете, это за государство, кто будет управлять государством. Если родители сейчас придут вместе с детьми  это будет пример на будущее их поколение: вот мама приходила голосовать, будут вспоминать, и они будут ходить. Это и есть воспитание.  

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
Глава Центризбиркома Лидия Ермошина: В цифре 36% досрочно проголосовавших ничего поразительного нет
11 октября 2015 08:38

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина: В цифре 36% досрочно проголосовавших ничего поразительного нет

Николай Лозовик, секретарь ЦИК: Центризбирком голоса не считает! Голоса считают участковые избирательные комиссии
11 октября 2015 08:30

Николай Лозовик, секретарь ЦИК: Центризбирком голоса не считает! Голоса считают участковые избирательные комиссии

«Все очень аккуратно и соотвествует законодательству по выборам» - Юрий Воробьев, наблюдатель (СНГ)
11 октября 2015 07:45

«Все очень аккуратно и соотвествует законодательству по выборам» - Юрий Воробьев, наблюдатель (СНГ)