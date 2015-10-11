Как проходит голосование 11 октября в Гомеле?

На избирательные участки приходят целыми семьями. Ведь здесь белорусов традиционно встречает самый настоящий праздник. В Гомеле звуки музыки и выступления самодеятельных артистов – неизменный атрибут этого дня.

Избиратель:

За последние годы у нас появился третий ребенок. Сад вот открылся. Муж в частности участвовал в строительстве нового детского сада. Инфраструктура. Чисто, порядок. Благоустроенный город.



Избиратель:

Проголосовал за стабильную, процветающую Беларусь, которая найдет рабочие места для каждого члена нашего государства, которым будет оказываться помощь всем людям: пенсионерам, учащимся, просто рабочим.

Встречали в Гомеле на избирательном участке сегодня и первого белорусского олимпийского чемпиона. Ровно 55 лет назад Леонид Гейштор совершил эту легендарную победу.

Леонид Гейштор, олимпийский чемпион по гребле 1960 года:

Это праздник голосовать! Понимаете, это за государство, кто будет управлять государством. Если родители сейчас придут вместе с детьми – это будет пример на будущее их поколение: вот мама приходила голосовать, будут вспоминать, и они будут ходить. Это и есть воспитание.