Как Польша наживается на военном конфликте? Рассказал политолог Андрей Лазуткин

Польша истощила свою армию примерно на треть в результате переброски вооружений на Украину. При этом, несмотря на угрозу Моравецкого прекратить поставки из-за споров по зерну, экспорт оружия не будет остановлен полностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в ближайшие месяцы «Польская оружейная группа» должна отправить Киеву около 60 единиц артиллерийского вооружения. Однако, как заявляют в правительстве, Варшава реализует только согласованные ранее поставки и не заключает новые контракты. О том, может ли сработать расчет на ослабление западной поддержки Украины, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Украине оказывают помощь более 50 стран, но провоз оружия через свою территорию обеспечивает Польша – это горло натовской бутылки и главный фактор затягивания конфликта.

С 2004 года поляки получили чистых дотаций на сумму около 100 миллиардов евро и были самой дотируемой экономикой Евросоюза. От фондов ЕС приходило до 10 миллиардов ежегодно – это сумма годового белорусского бюджета, который мы зарабатываем и формируем из налогов, а не получаем как подарок за вступление в ЕС. Поэтому последние годы польская экономика росла, хотя белорусам рассказывают про свободу слова, демократию, трудолюбие поляков, но не говорят про европейские деньги. Пока это имело смысл, для Беларуси и Украины создавали привлекательный фасад, смотрите, как вам может быть хорошо в ЕС без России. Однако по интересному совпадению в 2020-м цикл европейских субсидий закончился, и теперь полякам нужно возвращать выплаты обратно в том же объеме. Фасад уже не нужен, да и границу могут полностью закрыть. Но у Польши было как минимум три плана по созданию неких обстоятельств, чтобы не возвращать европейские деньги либо чем-то их заменить. Первый план – это потребовать репарации от Германии за войну, год назад им насчитали триллион долларов, но немцы не поняли такого поворота. Второй план – это вмешательство в белорусские дела и создание здесь марионеточного правительства. Они давно работают и с Белсатом, и с нашей оппозицией, и все это продавалось как инвестпроект, чтобы стать оператором денег на белорусском направлении. Но в итоге они продали только сеть русскоязычных Telegram-каналов на базе Белсата – это новый инструмент информационного влияния на СНГ. Все, что работало по Беларуси, сегодня работает по всем русскоязычным странам СНГ, распространяя украинскую военную пропаганду.

Ну а третий вариант сработал – стать оператором конфликта в Украине, то есть затягивать войну и наживаться на поставках, ремонте технике, транзите военных грузов через свою территорию и дешевой рабсиле. Но это непостоянный источник дохода, рано или поздно война закончится, поэтому самое главное для Польши сейчас происходит в энергетике. Сначала поляки отказались от зеленых обязательств перед Евросоюзом и сохранили угольные станции, построили терминал для американского СПГ и планируют запустить ядерную программу с помощью американской фирмы «Вестингауз». То есть под предлогом войны они отрезали регион от поставок российского газа и нефти. Сами будут топиться дешевым углем и дешевой атомной энергией, а соседям продавать американский СПГ или норвежский газ, для которого построили газопровод Baltic Pipe. Если помните, когда взорвали «Северные потоки», поляки прямым текстом благодарили США. Для них это большая удача. Однако не всем в польской политике нравится война с Россией, потому что она бьет по Германии, а именно за счет немецких, а не американских денег обеспечивался рост Польши. Поэтому накануне выборов оппозиции удалось собрать самые массовые протесты за 30 лет. Конкурент «Права и справедливости» – «Гражданская коалиция» – опирается на западную часть Польши, которая ориентируется на Германию. Это область вокруг Калининграда, которая первая пострадает в случае обмена ядерными ударами – там это хорошо понимают, поэтому не хотят воевать с Россией. Кроме того, «Гражданская коалиция» рассчитывает на столицу, где высокий уровень жизни, больше связей с ЕС и где война и беженцы никому не нужны.

Однако как бы ни менялась польская власть на выборах, условия для большой войны создавались давно в виде военно-технического сотрудничества Польши и США. При Качиньском начались переговоры о размещении в Польше американской системы ПРО, при Туске они были успешно продолжены, а достроили ракетную базу опять при Качиньском. Считалось, что ракеты размещают против Ирана и Северной Кореи, но северокорейцы спокойно проводят ракетные пуски по Японии – последний был в 2022 году. А для США представляет угрозу Калининград, и именно его старались обложить кольцом противоракет на случай боевых действий в Европе. Правда, Россия поставила там «Искандеры» только в 2018 году, в то время как американские военные начали качать тему ракет за 15 лет до реальных российский действий. Это сугубо оборонительные меры в ответ на развертывание НАТО, как собственно, и военная операция в Украине. За силовой блок в польском правительстве все это время отвечал непотопляемый министр Мацеревич – деятель времен «Солидарности», которого недавно сменил более молодой Блащак. Если коротко, суть польской оборонной схемы – это откаты. США 20 лет заставляли Евросоюз выделять Польше деньги, а взамен в польском правительстве был сформирован «неприкасаемый» силовой блок, который не зависел от смены правящей партии и при любой власти закупал оружие в США.

Дошло до того, что при Трампе эти люди предлагали строить американскую базу на территории Польши за свой счет, что является, наверное, уникальным случаем в мировой практике. И это не говоря о контрактах после начала СВО. Поставки южнокорейских танков К2 и самоходных гаубиц К9 оценивают в 14 миллиардов долларов, 250 американских танков Abrams – в 4,7 миллиарда, 500 пусковых установок HIMARS – еще 10.

Но мало просто купить технику, надо подготовить людей. Например, на воздушном параде в августе впервые показали корейские истребители FA-50. Минобороны Польши заказало 48 таких машин на сумму 3 миллиарда долларов. В кабину посадили польских летчиков, но на задние сидения, а самолеты пилотировали корейцы. Почему так происходит? Потому что польских летчиков готовили на МиГ-29, затем начали переучивать на американские F-35, а теперь должны учить на корейских самолетах. Кроме того, всю эту технику надо обслуживать. То, что у них в армии будут и советские, и американские, и корейские танки и самолеты, это не плюс, а минус, им нужно разное обслуживание, разные детали, даже разное топливо. То есть с одной стороны, это показуха, а с другой – коррупция, потому что военные не стали бы так тратить деньги. И все это хотят пустить на расширение армии, однако планы по созданию 300-тысячной группировки имеют большие проблемы. Учитывая слабую демографию, отток молодежи, низкую годность к военной службе, а также переобучение кадров на новую технику, собирать такую армию нужно будет минимум 12 лет. Однако работа уже ведется. К 2021 году в Польше были созданы 17 бригад территориальной обороны в восточных воеводствах, а в страну активно привлекался американский контингент. Сейчас поляки полностью перешли на контрактую армию – она составляет 110 тысяч человек, кроме того, есть 50 тысяч резервистов и тероборона порядка 35 тысяч человек. Их взаимодействие обкатывают на миграционном кризисе, и все силовые структуры Польши находятся в восточных областях на ротации. А еще их отправляют в командировки в Украину изучать опыт.