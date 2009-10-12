Как дружба народов и дружба президентов вылилась в дружбу парламентов

Отношения Беларуси и Азербайджана и дальше будут развиваться высокими темпами.

Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко на встрече с председателем парламента дружественной страны Октаем Асадовым. Азербайджан традиционно поддерживает Беларусь во взглядах на все вопросы мировой повестки дня, а взаимные визиты делегаций разного уровня уже стали для наших стран доброй традицией. При этом товарооборот за последние 5 лет вырос более, чем в 6 раз.

Дипломатические отношения между Беларусью и Азербайджаном установились ещё в далёком 1993 году, но развиваться семимильными шагами начали в XXI веке. В этом смысле 2006 год стал особенным - в Минске и Баку тогда наконец открылись посольства и тогда же к нам впервые с официальным визитом приехал Ильхам Алиев.

Во время того визита Президенты подписали первый наш серьёзный совместный договор - о социально-экономическом сотрудничестве. А уже в 2007 году, будучи с ответным визитом в Баку, Александр Лукашенко и его коллега подписались под договором о дружбе и сотрудничестве. Но дружба эта просто на бумаге не осталась. Вылилась не только в дружбу народов, но и Президентов. Лично. Об этом Александр Лукашенко откровенно говорил не раз. Вот и сегодня рассказал: на недавнем саммите лидеров стран СНГ в Кишинёве с главой Азербайджана они не разминулись.

- Мы обсудили ряд вопросов по сотрудничеству с вашей страной. В принципе, направления у нас обеспечены, во время моего визита мы договорились по основным направлениям сотрудничества. Мы выбрали основные моменты, где мы можем значительно прибавить. Но это не значит, что у нас нет других направлений, просто мы должны сконцентрироваться на этих вопросах, - сказал белорусский лидер.

Особо сконцентрироваться сейчас нужно, прежде всего, на вопросе товарооборота. Глава азербайджанского парламента даже сразу привёл цифры. По сравнению с 2006 годом объём взаимной торговли вырос на 73 миллиона долларов. Но это не повод расслабляться. Ведь если сравнивать 8 месяцев года нынешнего с тем же периодом прошлого – наблюдается падение почти на 10%. Всё-таки финансовый кризис не мог не сказаться на том же Азербайджане. 95% экспорта страны - нефть и нефтепродукты. А цена за баррель чёрного золота на мировом рынке последний год часто била рекорды минимума.

Впрочем, и мы стали меньше экспортировать в Азербайджан сахара, солода, железобетонных труб и автобусов. Причины разные. В чём-то страна сама стала закрывать потребности внутреннего рынка, на что-то прекратила госфинансирование. Поэтому сейчас самая актуальная задача для Беларуси и Азербайджана - снова встать на путь «роста товарооборота». Но и это ещё совсем не задача максимум.

- Это не потенциал наших стран. Я знаю, что благодаря усилиям наших президентов этот товарооборот многократно увеличится, - отметил Октай Асадов.

Основные направления сотрудничества Беларуси и Азербайджана определили ещё в 2006 году. Но Президент добавил: это не значит, что сейчас в этих поисках нужно остановиться. В Азербайджане уже работают сборочные производства наших тракторов и грузовиков, по нашей технологии восстановили оптико-механический завод. Но это ещё только начало. Сейчас в разработке проекты по организации сборки автокранов, лифтов и многие другие. Да и борьбу за товарооборот тоже не останавливают ни на минуту.

Именно эту тему сегодня активно обсуждали в Палате Представителей и Совете Республики. Ведь товарные группы, по которым поставки в Азербайджан серьёзно упали, новыми заменили пока только частично. Теперь основной прирост идёт за счёт молочной продукции, лекарств и холодильников. Кто-то скажет – мелочь, но только её цена составляет 4 миллиона долларов. Дополнить список, по идее, должны энергетика и туризм. В этой связи Октай Асадов предложил выработать программу обоюдной экономической поддержки.

И, скорее всего, она не за горами. По крайней мере, первый день визита делегации Азербайджана уже закончился подписанием соглашения о сотрудничестве.

- Я считаю, что сегодняшнее подписанное соглашение – это продолжение политики наших президентов, продолжение сближения политики наших стран, - заявил Октай Асадов, председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

- Мы надеялись, что те наработки, которые были сделаны во времена Советского Союза, будут работать сами по себе, но так не получилось. Поэтому важный импульс ношим новым отношениям придали визиты президентов, - отметил Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

В конце вечера председатель Совета Республики Борис Батура отдельно поблагодарил парламентариев Азербайджана за поддержку Беларуси в международных организациях. В свою очередь азербайджанский спикер не усомнился – статус спецприглашённого в ПАСЕ для Беларуси не за горами.

И судя по всему, приятные новости ещё будут. Одной из них к концу дня стало больше: планируется, что в ноябре Беларусь с официальным визитом снова посетит президент Азербайджана Ильхам Алиев.