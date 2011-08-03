Как делают корабли-невидимки и подлодки-невидимки в России?

В 1989 году со стапелей Балтийского судостроительного завода сходит атомный ракетный крейсер 3 поколения «Петр Великий». Самый большой в мире неавионесущий ударный боевой корабль сразу же привлекает внимание иностранных военных специалистов, ведь это принципиально новый боевой корабль, у которого нет аналогов в мире. Это первое судно, построенное по технологии «СТЕЛС». «Петр Великий» считается малозаметным, потому что его очень сложно засечь радарами. Судно, проектируемое еще в 1986 году, не похоже ни на один боевой корабль в мире. Разработкой этого уникального проекта занимался НИИ имени Крылова.

Юрий Патраков, начальник лаборатории ЦНИИ им. А. Крылова:

Основными принципами малоархитектурного корабля являются следующие: создание корабля с низко сидящим корпусом и заваленными бортами, чтобы ликвидировать прямые углы отражения между кораблем и морем, поскольку они являются самыми яркими и заметными элементами корабля. Конечный вариант корабля сильно отличается от проекта. Но основные особенности он сохранил. Первое — это отсутствие прямых углов. Все детали корпуса «Петра Великого» имеют наклон по отношению к морской глади минимум на 10 градусов. Это позволяет отражать большую часть радиолокационных лучей не обратно на антену радара противника, а в любую другую сторону. Второе — корабельные надстройки имеют уникальное строение. Они выполнены в форме пирамиды. Такая форма наименее заметна для радара. И третье — одно из самых революционных решений. Ракетное вооружение «Петра Великого» скрыто под палубой.

Юрий Патраков:

Существенными отражателями являются различные системы вооружения, которые располагаются на палубе. Мы предложили в то время убрать это вооружение под палубу — сделать встроенной вооружение.

К сожалению, «Петр Великий» — это не полная копия корабля-«невидимки», поэтому судно пришлось оснащать дополнительными устройствами, такими как радиопоглощающая накидка «ВОРС». Внешне она похожа на черную ткань, только внутри у нее особые микропровода, которые прекрасно поглощают волны локатора. Такими накидками покрывают артиллерийские установки на корабле. Кроме того, «Петр Великий» покрыт особой корабельной краской со скромным названием «лак». Это покрытие было одной из самых секретных технологий советских ученых. Юрий Патраков:

Это покрытие достаточно сложной структуры. Оно использует полупроводящие пленки, расположенные в определенной последовательности, и элементы, рассеивающие падающую энергию внутри слоя покрытия. Невзрачная серая краска, которой полностью покрыт корабль, служит защитой от радаров противника. Между прочим, состав краски оказался очень удачным. Она эксплуатируется уже, наверное, в течение 30 лет. Хотя «Петр Великий» и нельзя назвать идеальным кораблем-«невидимкой», но обнаружить его можно только на небольшом расстоянии. И для любой противокорабельной ракеты он окажется гораздо менее привлекательной целью, чем специальные противоракетные ловушки, которые выбрасывает крейсер. Юрий Патраков:

«СТЕЛС» - технология для надводных кораблей. Она во главу угла ставит защиту по трем типам полей: вторичному радиолокационному, тепловому и лазерному. Защита надводных кораблей от радаров противника - не единственная технология, над которой работают российские ученые. НИИ имени Крылова, который создал идеальные проекты кораблей-«невидимок», сейчас активно разрабатывает средства для защиты подводных лодок. Есть секретный цех, где создают покрытия для всех атомных и дизельных подводных лодок России. Невзрачные черные пластины — это особый материал со сложной структурой на основе резины. Именно эти пластины делают подводные лодки незаметными для вражеских радаров.

Алексей Ионов, начальник лаборатории средств акустической защиты:

Что такое гидроакустические покрытия? Это тоже сложная структура, наполненная воздухом, состоящая из материалов с разным коэффициентом поглощения, с различными свойствами. Их формирование — трудная задача, так как размеры воздушных полостей, размеры самого покрытия определяется частотным диапазоном.