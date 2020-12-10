Как будет реализовываться соглашение о взаимном признании виз с Россией? Рассказывает министр иностранных дел Беларуси

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Что касается ратификации соглашения о взаимном признании виз с Россией, то вы знаете, что Президент подписал соответствующий указ. Во время визита моего коллеги Сергея Викторовича Лаврова в Беларусь некоторое время назад мы обсуждали этот вопрос. Он заверил, что буквально в ближайшее время аналогичные решения будут приняты и российской стороной.

Конечно же, я убежден, что после того, как мы справимся с этой пандемией, соглашение с Россией и соответствующее наше соглашение с нашими европейскими партнерами дадут свой эффект, и мы увидим действительно и увеличение транзита через Беларусь, и, надеюсь, рост туристического потенциала, бизнес-контактов и так далее.