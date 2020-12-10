Как будет реализовываться соглашение о взаимном признании виз с Россией? Рассказывает министр иностранных дел Беларуси

Новости Беларуси. 10 декабря прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Оно состоялось в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 10 декабря прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Оно состоялось в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава МИД рассказал, как будет реализовываться соглашение о взаимном признании виз с Россией.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Что касается ратификации соглашения о взаимном признании виз с Россией, то вы знаете, что Президент подписал соответствующий указ. Во время визита моего коллеги Сергея Викторовича Лаврова в Беларусь некоторое время назад мы обсуждали этот вопрос. Он заверил, что буквально в ближайшее время аналогичные решения будут приняты и российской стороной.
Владимир Макей: все мои коллеги обратили внимание на необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ
Конечно же, я убежден, что после того, как мы справимся с этой пандемией, соглашение с Россией и соответствующее наше соглашение с нашими европейскими партнерами дадут свой эффект, и мы увидим действительно и увеличение транзита через Беларусь, и, надеюсь, рост туристического потенциала, бизнес-контактов и так далее.
Кроме того, были обсуждены проекты документов, которые позднее будут выноситься на рассмотрение глав государств СНГ. Наиболее важными из них являются концепция дальнейшего развития Содружества и план по реализации этой концепции.