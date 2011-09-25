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Как белорусская оппозиция свела президентов Литвы и Грузии?

25 сентября 2011 16:44
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На этой неделе грузинский президент подтвердил то, о чем многие думали, но первой вслух еще на неделе прошлой не побоялась сказать президент литовский.

Даля Грибаускайте, президент Литвы:
Когда беседуешь или слышишь, как разговаривают некоторые представители оппозиции, чего мы чаще всего не слышим – что их приоритетом и целью является независимая Беларусь. Этого почти не слышим. Чаще всего слышим, что нужно больше денег, и что Россия в принципе – друг.

Так вот, на двусторонней встрече в рамках сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке Михаил Саакашвили критические замечания Дали Грибаускайте по поводу белорусской оппозиции подтвердил коротко и емко.

Михаил Саакашвили, президент Грузии:
Я читал ваше заявление о белорусской оппозиции. Оно очень хорошее.

После таких откровенных заявлений на предмет «внутренних позывов» белорусских оппозиционеров вдруг стали «прозревать» и многие западные СМИ. Известный литовский комментатор Бачиулис в своем материале для не менее известного литовского еженедельника «Veidas» тему, начатую Грибаускайте, развил, не стесняясь в выражениях.

Сопротивление власти А.Лукашенко для деятелей белорусской оппозиции уже не борьба, а неплохо оплачиваемая профессия, - пишет Бачиулис. То, что часть из них берет деньги не у Запада, а у России, а некоторые умудряются «доить» одновременно Москву и Брюссель с Вашингтоном, уже давно не тайна. Президент Литвы Д. Грибаускайте вслух сказала то, о чем давно говорят те, кто непосредственно сталкивается с белорусскими деятелями.

Видим мы, какие ничтожные результаты борьбы с режимом, и как интенсивно растет количество фигур, сражающихся с ним профессионально, а также лидеров оппозиции. Белорусские оппозиционеры ведут себя в Вильнюсе как на собственном дворе. Обладают большими нигде не задекларированными средствами, основывают фиктивные фирмы, занимаются спекуляциями недвижимостью, поддерживают неформальные, временами, очень близкие отношения с литовскими дипломатами и сотрудниками служб безопасности.

Самое плохое то, что в момент, когда А.Лукашенко уйдет, никто из этих деятелей-оппозиционеров» не займет его место, потому что они неудачники, умеющие брать чужие деньги, а не фигуры, сражающиеся за власть.

Что интересно, этот материал из литовского еженедельника перепечатали у себя многие польские СМИ. Но, конечно, не центральные. Оно и не мудрено – ведь, судя по всему, разочаровались в деятелях белорусской оппозиции еще не все или, правильнее сказать, не во всех. Но делить на «черных» и «белых» уже начали.

На неделе в Риге открылся Белорусский координационный центр, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Согласно плану, в начале октября в эту так называемую работу вольются уполномоченные представители так называемых независимых политиков вроде Санникова, Некляева и Статкевича. Интереснее другое. На мероприятии отказались принять Ярослава Романчука и Андрея Дмитриева как лиц, «дискредитировавших себя и оклеветавших своих коллег и соратников».

Но упорнее всех, что, впрочем, предсказуемо, пока польская позиция по поводу белорусской оппозиции. На неделе их министр иностранных дел Радослав Сикорский повторил как мантру: «Польша продолжит поддерживать демократию в Беларуси». Хотя какую демократию? – засомневались еще больше и на Западе, и на Востоке после очередного, уже осеннего, провала некоторых деятелей.

Белорусские новости:
Если успешность молчаливых акций определять только числом принявших в ней участие, то первую осеннюю акцию в разряд успешных записать сложно, поскольку назвать даже приблизительно количество протестовавших в Минске крайне затруднительно. Для акции был выбран проспект Независимости, который в это время суток и без «сетевых революционеров» многолюден. Сообщения о небольшом количестве участников акции приходят и из других городов.

Интерфакс-Запад:
Акция протеста в Минске длилась 10 минут.

Телеграф. бай:
Акция молчаливого протеста прошла незамечено.

Эксперт. ру:
Первая после двухмесячного перерыва акция протеста в Минске не вызвала никакого интереса у населения.

Власти. нет:
Белорусская Интернет-революция провалилась. Народ понял, что от «революций через социальную сеть» нет никакой практической пользы, а отсиживать 15 суток – радость не великая. К тому же, Интернет-революции стали предсказуемо обрастать оппозиционными деятелями.

Свободная пресса. ру:
Интернет-революция сдулась. На последнюю акцию протеста пришло больше журналистов, чем участников. Через 10 минут очередная «революция» завершилась, люди разошлись, никого не задержали.

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