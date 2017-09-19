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Как адаптируется СНГ к современным реалиям, обсудят 19 сентября в Минске

19 сентября 2017 06:36
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Новости Беларуси. Адаптировать Содружество Независимых Государств к современным реалиям. Как выполняется это решение Совета глав государств СНГ, обсудят 19 сентября в Минске постоянные представители организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, для выполнения поставленных задач был принят соответствующий план. По его основным пунктам работа завершена или находится на финальной стадии. Особое внимание здесь на углубление экономических и гуманитарных связей. В частности, речь идет о развитии взаимодействия в сфере молодежного сотрудничества, туризма, спорта, машиностроения, противодействия коррупции, борьбы с преступностью и терроризмом.

# СНГ

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