Кадровый день у Главы государства: обновление в дипломатическом корпусе и новые лица в министерствах и районных исполкомах

Товарооборот – первый показатель эффективности работы загранучреждений.

Президент Беларуси сегодня призвал новоназначенных отечественных послов быть не пассивными наблюдателями, а активно содействовать наращиванию экспорта. В ходе кадрового дня белорусский дипкорпус пополнился семью новыми персоналиями. Кадровые назначения сегодня также коснулись исполнительной вертикали власти. Кроме того в Беларуси с этого дня новый министр финансов, которому Президент поручил считать деньги тщательно и уметь сдерживать аппетиты в плане расходования государственных средств.

Считать деньги всей страны теперь предстоит Андрею Харковцу. С сегодняшнего дня он - Министр финансов Республики Беларусь. С работой знаком не понаслышке, так как работал там же первым замом министра. В ходе назначения Глава государства поставил ряд задач перед главной финансовой структурой страны и её новым руководителем. Призвал быть рачительным, а не расточительным хозяином государственной казны.

Некоторые кадровые изменения произошли и в исполнительной вертикали власти. Так, Президент согласовал на должность председателя Свислочского райисполкома Олега Таргонского, занимавшего до этого должность председателя одного из СПК на Гродненщине. Председателем Дрибинского райисполкома сегодня назначен Пётр Панасюга, который до этого работал там же первым замом.

В списке помощников Президента, курирующих регионы, сегодня тоже новая персона. Главным инспектором по Гомельщине назначен Игорь Прокопенко. Александр Лукашенко назвал этот регион сложным и поручил в первую очередь направить усилия на поднятие сельского хозяйства.

Самая значительная кадровая ротация – в отечественном МИДе. Президент сегодня назначил новых руководителей дипломатических представительств Беларуси зарубежом и сразу встретился с 7-ью новоназначенными послами. В Венесуэле интересы Беларуси будет представлять Валентин Гуринович, известный промышленник и не мидовец. Потому Президент интересуется, а как у нового посла со знанием испанского. Министр иностранных дел Сергей Мартынов пообещал помочь с изучением языка.

Ещё один новый посол пришел не с дипломатического поприща: Степан Сухоренко, занимавший пост председателя Комитета госбезопасности в 2005 - 2007 годах, с сегодняшнего дня отправляется в Армению Чрезвычайным и Полномочным Послом. Эти назначения Глава государства назвал самыми продуманными: эти люди знают политику государства.

Послом в Сирийской Республике назначен Олег Ермолович, пришедший с поста начальника управления СНГ Министерства иностранных дел. А в Королевстве Нидерландов послом будет работать Елена Гриценко, занимавшая до этого должность начальника управления внешнеполитического анализа МИД.

Новый посол в Турции – Валерий Колесник, в Египте – Игорь Фисенко, и в Объединенных Арабских Эмиратах – Александр Семешко. Всем новоназначенным дипломатам Президент пожелал направить усилия на наращивание товарооборота.

Кадровые изменения также коснулись ряда министерств и ведомств. Так, Президент согласовал назначение Марианны Щеткиной – первым заместителем министра труда и соцзащиты, Валентиной Королёвой - заместитель министра в этой же структуре. Также по согласованию с Главой государства Ирина Костевич будет первым заместителем министра статистики и анализа, а Елена Кухаревич - заместитель министра. Новые лица в силовых ведомствах: Виктор Конон и Николай Куклис – заместители генерального прокурора Республики Беларусь, Виктор Коваленко - замдиректора Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

