Кадровый день у главы государства

Президент назначил руководителем Аппарата Совета министров Константина Мартынецкого, а также дал согласие на назначение ещё ряда должностных лиц.

В частности, кадровые изменения коснулись местной вертикали власти. Так заместителем председателя Минского облисполкома стал бывший глава администрации Первомайского района столицы - Валерий Скакун. Новые руководители пришли также в Калинковичский, Мозырский, Волковысский и Любанский районы.

Заместителем министра связи и информатизации стала Лариса Лабкович. Кадровые перестановки произошли и в департаметах Минсвязи и Министерства финансов. Новые лица - в руководстве Белорусской железной дороги и Гомельского государственного технического университета. Это один из самых популярных вузов страны. Ежегодный конкурс - не менее трёх человек на место. Его ректором стал Сергей Тимошин.

Президент потребовал уделить больше внимания подготовке инженерных кадров. В современных условиях они должны быть востребованы в Беларуси.