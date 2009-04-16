Кадровые перестановки в стране

Буквально через неделю-две будут произведены назначения более существенные, которые касаются некоторых членов Правительства, некоторых руководителей республиканских органов власти.

Кадровый день был 16 апреля в Администрации Президента страны. После согласования у Главы государства в списке белорусских чиновников появилось 31 новое должностное лицо.

По традиции Александр Лукашенко встретился с новоназначенными чиновниками и озвучил ряд требований к их работе в современных условиях: работать напряженно, научиться действовать более грамотно, не допускать расхлябанности и фактов коррупции. Президент также заявил, что сегодня следует категорически отказаться от практики пересаживания несправившихся чиновников в новые должностные кресла.

Напряженная тишина выдает истинную степень волнения, которое сегодня переживают эти люди. Спустя несколько минут они узнают свою дальнейшую профессиональную судьбу. В зале их 12. Они приехали со всех регионов страны. Это представители местной вертикали власти. Должностные портфели, которые они сегодня получат, достаточно тяжелы. Председатели рай- и горисполкомов в жизни областей и районов играют далеко не последнюю скрипку.

Первым представляют Андрея Писарика – ему доверено руководить Каменецким райисполкомом на Брестчине. Лунинецкий исполнительный комитет возглавит Василий Огиевич. Последний в тройке новоназначенных брестских вертикальщиков – Дмитрий Бурдук – новый председатель Ляховичского райисполкома.

Виктору Николайкину вручили бразды от городской власти. Президент согласовал его назначение на пост председателя Витебского горисполкома. Кресло председателя Лельчицкого районного исполнительного комитета на Гомельщине с сегодняшнего дня займет Александр Копытков. Первым зампредом Гродненского облисполкома назначен Иван Жук.

Эти региональные назначения сюрпризом для местных жителей вряд ли станут. Все новоназначенные чиновники, как правило, прямо или косвенно уже знакомы с жизнью регионов. Глава государства при их назначении озвучил лишь одно, но очень важное требование: избавиться от практики пересаживания несправившихся чиновников с одного кресла на другое.

- Предупредите губернаторов о моем требовании назначения тех, кто не справился на своих должностях, - заявил Президент. - Ещё раз вам хочу сказать об этом, что это принципиальная моя позиция. Если только мы будем продолжать, как это было ранее, назначать проваливших дело руководителей на руководящие должности меньшие, то у нас никогда не будет ни порядка, ни желания работать.

На Минщине сегодня тоже обновление руководящего состава. Президент согласовал назначение Василия Казакевича на должность зампреда Минского облисполкома, Сергея Ленковца – на пост председателя Березинского райисполкома. Молодечненскую районную исполнительную власть возглавит Геннадий Кучко, а Воложинскую – Владимир Наумович.

И ещё одна область, где обновился руководящий состав: председателем Могилевского райисполкома назначен Дмитрий Гоборов, а Мстиславского – Василий Витюнов.

На экономической составляющей работы местной вертикали власти Президент сделал особый акцент. Глава государства подчеркнул, что главное сейчас не просто реализовать произведенную продукцию, а продать её, не потерпев убытков. Александр Лукашенко призвал руководителей в регионах не конкурировать друг с другом, а объединяться, чтобы совместно удерживать приемлемую цену на рынках.

- Первое, чем надо заняться – рассмотреть Программу пятилетки, которая заканчивается через 2 года, - заявил председатель Молодечненского райисполкома Геннадий КУЧКО. - Надо посмотреть все результаты, что выполнено, что осталось выполнить. И как это сделать, чтобы наш регион, который мы будем возглавлять, был в лидирующих позициях.

От экономического – к моральному аспекту деятельности отечественного руководителя. Президент заявил о недопустимости коррупции на местах и озвучил некоторые подробности нашумевшего гомельского дела «чиновников – охотников».



- Хочу обратить внимание в очередной раз на моральный аспект вашей управленческой деятельности, - заявил Александр ЛУКАШЕНКО. - Недопустимо и непозволительно коррупция и расхлябанность кадров. Сегодня в Гомельской области по моему поручению завершена проверка охотничьего, так называемого, дела, где большие начальники милиции, руководители крупных предприятий, руководители Гомельщины, поохотились так, что сегодня приходится в рамках Уголовного дела разбираться. Поэтому убедительно прошу, будьте примером для своих подчиненных и для людей на тех должностях, на которые вы сегодня назначены.

Остальных 19 новоназначенных чиновников сегодня не было видно в Администрации Президента. Они уже, начиная с обеда, занимали свои новые должностные кресла. Так было в министерстве торговли, где Владимир Колтович приступил к работе в качестве замминистра. Также Президент согласовал на пост ещё одного замминистра – Олега Якубовича. В Министерстве промышленности страны сегодня тоже новое лицо – заместителем там будет Виталий Прима.

В списке руководителей важнейших государственных организаций тоже обновление. Александр Романовский возглавит Брестский ликероводочный завод «Белалко». А руководить Могилевским заводом лифтового машиностроения будет Анатолий Тюков, работавший до этого там же главным инженером.

Кроме этого, Глава государства сегодня согласовал назначение Александра Солодкова ректором Витебского государственного университета имени Петра Машерова, а главным редактором газеты «Белорусская нива» – Сергея Миховича. В строю судей сегодня тоже состоялись кадровые перестановки. Александр Лукашенко назначил Василия Демидовича первым заместителем председателя Высшего хозяйственного Суда, Виктора Рябцева – заместителем председателя. Президент также назначил Александра Конюка судьей и заместителем председателя Верховного Суда страны.

Кадровые назначения коснулись и МВД. Начальником Департамента по гражданству и миграции назначен Алексей Бегун, возглавлять Департамент финансов и тыла поручено Виталию Хитрику. Это первый этап кадровых назначений в стране, через 2 недели следует ожидать ещё одну волну, сообщил Глава государства.

- Это первый такой этап кадрового назначения, ни в коем случае никакой не чистки. Это не связано, как тут некоторые думают, со скорой отставкой Правительства и так далее. Тот, кто сегодня не может работать – уйдет. Кто может работать в Правительстве, в Администрации, на ваших должностях – тот будет работать. Вы знаете, у нас не так уж много людей, которые с успехом сегодня в этих условиях могут работать. Сегодня очень быстро надо входить в ситуацию, въезжать в дело, как у нас раньше говорили. На раскачку времени практически нет. Поэтому буквально через неделю-две будут произведены назначения более существенные, которые касаются некоторых членов Правительства, некоторых руководителей республиканских органов власти.

Новые персоналии с сегодняшнего дня и в представительствах Беларуси в межгосударственных органах. Экс-депутат Сергей Заболотец назначен руководителем представительства Посткома Союзного государства в Минске, Сергей Каменецкий – директором организационного департамента Исполкома СНГ. В этом же Исполкоме заместителем директора информационно-аналитического департамента будет Юрий Кулаковский. А Владимиру Гаркуну продлили на 3 года срок пребывания в должности первого зама председателя исполкома – исполнительного секретаря СНГ.

Кроме этого, Президент согласовал назначение Галины Юркевич начальником Секретариата Палаты представителей Национального собрания, Ивана Маркевича – управляющего делами, членом Минского облисполкома и Юрия Шкирутя – членом Минского облисполкома.

Ирина Туркова, Александр Горощенко, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.

