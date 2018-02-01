Кадровые изменения в правоохранительных органах: новые руководители готовятся приступить к служебным обязанностям

Новости Беларуси. Кадровые изменения в правоохранительных органах. Соответствующие указы подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кадровые изменения в правоохранительных органах. Соответствующие указы подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начальником Департамента исполнения наказаний МВД стал Олег Маткин.
Александр Ковальчук назначен начальником УВД Минского облисполкома.
Такую же должность в Могилевской области занял Игорь Щербаченя.
К обязанностям первого заместителя командующего внутренними войсками МВД – начальника штаба приступает Игорь Бурмистров.