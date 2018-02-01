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Кадровые изменения в правоохранительных органах: новые руководители готовятся приступить к служебным обязанностям

01 февраля 2018 19:54
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Новости Беларуси. Кадровые изменения в правоохранительных органах. Соответствующие указы подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадровые изменения в правоохранительных органах: новые руководители готовятся приступить к служебным обязанностям -1

Начальником Департамента исполнения наказаний МВД стал Олег Маткин.

Кадровые изменения в правоохранительных органах: новые руководители готовятся приступить к служебным обязанностям -3

Александр Ковальчук назначен начальником УВД Минского облисполкома.

Кадровые изменения в правоохранительных органах: новые руководители готовятся приступить к служебным обязанностям -5

Такую же должность в Могилевской области занял Игорь Щербаченя.

Кадровые изменения в правоохранительных органах: новые руководители готовятся приступить к служебным обязанностям -7

К обязанностям первого заместителя командующего внутренними войсками МВД – начальника штаба приступает Игорь Бурмистров.

# Фотофакт # Отставки и назначения в Беларуси

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