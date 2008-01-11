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Кадровое решение Главы государства

11 января 2008 16:11
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Григорий Василевич освобожден от должности председателя и судьи Конституционного Суда Беларуси. В соответствии с пунктом 11 статьи 84 Конституции Президент Александр Лукашенко своим указом постановил освободить Григория Василевича от данной должности в связи с истечением срока полномочий и выходом в отставку с последующим уведомлением о его освобождении Совета Республики Национального собрания. Григорий Василевич возглавлял Конституционный суд страны с января 1997 года.

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