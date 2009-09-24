Каддафи негде переночевать: его шатер разобрали

Лидеру ливийской революции Муамару Каддафи, который находится в Нью-Йорке для участия в работе 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не удастся переночевать в специально возведенном для него шатре.

Жилище было возведено на принадлежащем известному застройщику Дональду Трампу участке земли в Бедфорде (штат Нью-Йорк), примерно в 65 км к северу от Манхэттена. Тем не менее, как сообщили представители Секретной службы США, которая обеспечивает охрану глав иностранных государств и правительств во время Генассамблеи, в соответствии с требованиями властей городка шатер был разобран. О том, где полковнику Каддафи предстоит провести ночь, ни в американской спецслужбе, ни в ливийской миссии при ООН не сообщают.

В американской прессе в адрес Трампа звучала критика в связи с тем, что он решил предоставить место для проживания ливийскому лидеру, политику которого резко осуждают участники проходящих в эти дни в Нью-Йорке демонстраций. В итоге, как сообщили представители миллионера, его компания «потребовала, чтобы арендатор, который использует собственность в Бедфорде, штат Нью-Йорк, удалил возведенный шатер», и «этот запрос был выполнен».

Власти Бедфорда потребовали разобрать бедуинский шатер на основании того, что проживание в этой палатке нарушает жилищный кодекс городка. В случае отказа ливийской стороны демонтировать временное жилище мэрия грозила даже подачей против них судебного иска, сообщает Newsru.com.