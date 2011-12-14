Качиньский призвал прекратить евроинтеграцию Польши

Сергей Сидорский назначен членом коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии

Новости Беларуси. Олег Слижевский — новый министр юстиции. До этого он возглавлял Республиканский трудовой арбитраж. Руководитель хоть и молодой, но зарекомендовал себя как хороший надежный специалист. Особое внимание Александр Лукашенко просит уделить вопросам взаимодействия с судебной ветвью власти. А также повышению качества кадров.