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Качиньский призвал прекратить евроинтеграцию Польши

14 декабря 2011 09:03
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Новости Польши. Демонстрация в Варшаве в связи с 30-летием введения чрезвычайного положения в «народной» Польше в 1981 году вылилась в декларацию независимости от Европейского союза.Экс-премьер страны и лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал прекратить евроинтеграцию Польши. Он раскритиковал действующее правительство страны за поддержку этого курса, призывал отвергнуть новый фискальный договор Евросоюза, подразумевающий более строгую налоговую дисциплину. По мнению Качиньского, согласие правительства Дональда Туска присоединиться к новому Бюджетно-налоговому союзу ЕС подорвёт национальный суверенитет Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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