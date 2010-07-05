Качиньский признал свое поражение на президентских выборах в Польше

Польша сегодня узнает имя нового президента страны. По итогам обработки 95 % бюллетеней, в лидерах — Бронислав Коморовский.

Кандидатуру спикера сейма поддержали почти 53 % избирателей. Его соперника, лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, — 47.

Явка превысила 55 %. Подсчет голосов продолжается. В ближайшее время Государственная избирательная комиссия Польши официально объявит итоги.

Между тем, брат-близнец погибшего президента не стал дожидаться окончательных результатов, признал поражение и поздравил своего конкурента с победой. Он выразил надежду, что его партия возьмет реванш на предстоящих в следующем году парламентских выборах.

Напомним, досрочные президентские были назначены после гибели главы польского государства Леха Качиньского. Его самолет разбился под Смоленском в апреле.

В первом туре участвовали десять кандидатов, однако никто из них не набрал необходимых для победы голосов избирателей. Во второй тур, который состоялся накануне, вышли Коморовский и Качиньский.

Инаугурация нового президента Польши пройдет в августе.