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Качиньский признал свое поражение на президентских выборах в Польше

05 июля 2010 11:21
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Польша сегодня узнает имя нового президента страны. По итогам обработки 95 % бюллетеней, в лидерах — Бронислав Коморовский.

Кандидатуру спикера сейма поддержали почти 53 % избирателей. Его соперника, лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, — 47.

Явка превысила 55 %. Подсчет голосов продолжается. В ближайшее время Государственная избирательная комиссия Польши официально объявит итоги.

Между тем, брат-близнец погибшего президента не стал дожидаться окончательных результатов, признал поражение и поздравил своего конкурента с победой. Он выразил надежду, что его партия возьмет реванш на предстоящих в следующем году парламентских выборах.

Напомним, досрочные президентские были назначены после гибели главы польского государства Леха Качиньского. Его самолет разбился под Смоленском в апреле.

В первом туре участвовали десять кандидатов, однако никто из них не набрал необходимых для победы голосов избирателей. Во второй тур, который состоялся накануне, вышли Коморовский и Качиньский.

Инаугурация нового президента Польши пройдет в августе.

# Фотофакт

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