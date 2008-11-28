Кабинет министров ответил на вопросы депутатов обеих палат парламента

Раньше в таком формате общались примерно раз в полгода. Теперь – встречи чаще, а потому и вопросы конкретнее.

В Овальном зале Дома правительства – аншлаг. Не часто кабинет министров в полном составе отчитывается перед парламентариями о проделанной работе и получает план действий на будущее. С обстоятельным отчетом заместитель премьер-министра Андрей Кобяков подводит черту прошедших месяцев 2008-го. Особое внимание – последствиям мирового финансового кризиса. По мнению Андрея Кобякова воздействие кризиса на экономику Беларуси будет минимальным, а инфляция в следующем году не превысит 14%. Отдельная тема для разговора – предложение России о расчете за энергоносители в российских рублях и непосредственно сама цена на голубое топливо.

Энергичный вице-премьер упоминает и о высоких шансах республики в переговорах с Международным валютным фондом, о предоставлении стране кредита в размере двух миллиардов долларов. Далее за свои отрасли отчитываются министры. Как обычно, вопросы депутатов напрямую отражают интересы избирателей. Посему больше всех достается министрам жилищно-коммунального хозяйства, труда и соцзащиты и образования: ближе быть к проблемам народа обязывает должность. Ответы, кстати, радуют.

Новый депутатский корпус спрашивает конкретно и по делу. С главного "коммунальщика" Владимира Белохвостова – по перерасчетам тарифов, с министра образования – по стоимости обучения. После возвращения "одиннадцатилетки" у белорусов возник ряд практических вопросов, потому не удивительно, что за трибуной Алекандр Радьков сегодня провел времени больше, нежели его коллеги. Из наболевшего – и вопрос признания белорусских дипломов за рубежом.

Диалог длится более трех часов. Поговорить на новые злободневные темы парламентарии и правительство смогут только через месяц. Тогда же первую сессию Палаты представителей четвертого созыва закроют под торжественные звуки государственного гимна.