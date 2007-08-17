К спасению малых городов в Беларуси будут подходить скрупулезно

Президент переехал из Могилевской в Витебскую область по новому мосту и посетил два новых цеха по выпуску европоддонов и производство сыров в Копыси.

1,5 года назад здесь было болото, сейчас - современное производство. Цеха по производству сыров издалека не приметишь - строение защитного цвета, а вокруг, на городской манер, - клумбы.



70 человек обслуживает сырно-творожные агрегаты. Технологическое оборудование доставили из Болгарии. Соседи славяне выиграли тендер и оборудовали цех по производству сыров на 1 миллион 400 тысяч евро. Этот цех - одно из поручений главы государства в рамках программы развития регионов.

Такие небольшие населенные пункты, как Копоть, а здесь всего-то 800 человек, нередко страдают от отсутствия рабочих мест. Предыдущий визит сюда Александра Лукашенко завершился поручением - построить в Копыси несколько производств. Так появились два цеха

по выпуску европоддонов и производство сыров.

70 работников цеха делают сыр в круглосуточном режиме. Большинство из них из копоти и близлежащих районов. Статус безработных сменили быстро, пройдя курс подготовки в Слуцке и став специалистами сырного дела.

На таком съедобном производстве не обойтись без дегустации. Высокие гости оценивали вкус местного "Российского" и "Голландского", а также новинок, котором тут же придумали названия: "Купаловский", "Владимирский" и "Павловский".

Европоддоны - сделано в Копыси. Звучит необычно, а на практике означает новый цех. Мини-заводской конвейер готов выпускать 250 тысяч европоддонов в год. Это филиал Оршанского комбината строительных материалов. Современное деревообрабатывающее производство в городском поселке Копысь появилась в рамках инвестиционного проекта для достаточно проблемного оршанского завода. Вместо проблем - планы на перспективу, рассказали главе государства.

Общаясь с журналистами, Президент сказал, что создавать такие производства государство будет. Главное, чтобы их не пришлось тащить на плечах и чтобы они ориентировались на экспорт.

"К спасению малых городов в Беларуси будут подходить скрупулезно," - этот вывод Президент сделал по итогам посещения двух небольших производств в Копоти. Формула не нова, и уже показала свою эффективность.

По традиции всех региональных поездок глава государства пообщался с представителями СМИ. Большая часть вопросов журналистов касалась взаимоотношений с Россией.