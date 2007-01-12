К решению проблемных вопросов вновь пришлось подключиться президентам

12 января состоялся продолжительный телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Президенты обсудили принципиальные моменты, касающиеся транзита российской нефти в Европу и ее поставок на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. И как стало известно, нефть уже начала поступать на отечественные НПЗ, в частности на Новополоцкий "Нафтан".

Переговоры в Москве продолжаются на уровне премьер-министров, которым поручено окончательно уточнить механизмы транзита нефти через белорусскую территорию и поставок углеводородного сырья в Беларусь, а также соответствующие ценовые параметры и перспективы дальнейшего сотрудничества в торгово-экономической сфере.