К профилактике правонарушений необходим комплексный и систематизирующий подход

25 июня Палата представителей в первом чтении планирует рассмотреть новый проект закона "Об основах деятельности по профилактике правонарушений".

Нормативный акт впервые комплексно и системно регулирует всю сферу профилактики правонарушений, закрепляет основные формы участия в этой деятельности госорганов.

Также на очередном заседании сессии депутаты планируют внести изменение в Уголовный кодекс в целях ужесточения ответственности за искажение данных о государственной статистической отчетности. Предполагается также ратификация Соглашения о применении единого знака обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС и внесение поправок в белорусско-российское соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров.