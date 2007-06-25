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К профилактике правонарушений необходим комплексный и систематизирующий подход

25 июня 2007 08:17
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25 июня Палата представителей в первом чтении планирует рассмотреть новый проект закона "Об основах деятельности по профилактике правонарушений".

Нормативный акт впервые комплексно и системно регулирует всю сферу профилактики правонарушений, закрепляет основные формы участия в этой деятельности госорганов.

Также на очередном заседании сессии депутаты планируют внести изменение в Уголовный кодекс в целях ужесточения ответственности за искажение данных о государственной статистической отчетности. Предполагается также ратификация Соглашения о применении единого знака обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС и внесение поправок в белорусско-российское соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров.

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