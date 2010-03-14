К 1 июля 2011 года президенты Беларуси и Венесуэлы перережут красную ленточку на двух сборочных заводах

В Каракасе завершилась двухдневная работа межправительственной белорусско-венесуэльской комиссии. Завершилась, можно сказать, феерично.

Своеобразное шоу обеспечил венесуэльский лидер. Уго Чавес не только публично раздавал комплименты Беларуси, но и в своей традиционно непосредственной манере быстро и четко объяснил всем венесуэльцам, где находится наша страна и почему взаимовыгодному стратегическому партнерству Беларуси и Венесуэлы не мешают даже расстояния. Урок географии Уго Чавес провел в прямом телевизионном эфире. А передачи с участием Президента обычно в Венесуэле имеют очень высокие рейтинги.

Вот уже несколько последних лет Беларусь и Венесуэла, разделяемые десятью тысячами километрами, доказывают, что расстояние для эффективного во всех смыслах сотрудничества большого значения не имеет. Главное – желание работать. Скромный товарооборот образца 1996 года сегодня трансформировался в стратегическое сотрудничество двух стран.

Известно, что наши президенты – большие друзья. Эта дружба оказалась отличным началом для развития большой экономики. Открывая три года назад совместное предприятие по добыче нефти в Венесуэле Александр Лукашенко, по сути, открыл Венесуэлу для белорусов. Сегодня проектов таких СП уже в других областях становится все больше.

Элиас Хауа, вице-президент Венесуэлы:

– Наше сотрудничество – еще один шаг вперед для улучшения качества жизни народов Беларуси и Венесуэлы. Кооперация в энергетике, строительстве жилья, промышленности, других сферах – все это становится хорошей основой для дальнейшего развития отношений между нашими странами.

Возможные пути таких направлений и обсуждали в Каракасе на неделе белорусские и венесуэльские чиновники. Переговоры проходили в особенном для истории боливарианской республики здании – Желтом Доме – это один из символов долгого пути к независимости. Два века назад здесь жил испанский губернатор, отказавшийся от власти.

А причины проблем сегодняшней Венесуэлы кроются в прошлом. Долгое время этой богатой на полезные ископаемые стране навязали модель спекулятивной, как ее называет Уго Чавес, экономики. Только добывать и продавать нефть, не развивая оста отрасли.

Теперь им приходится все покупать у других. От шнурков до пшеницы. А здесь всерьез намерены развивать свою промышленность, энергетику, сельское хозяйство. Похоже, что место партнера, который поделится технологиями и опытом отдано нашей республике.

Уго Чавес бывал в Беларуси не раз. Искренне, с настоящим южным темпераментом восхищается тем, что мы сумели сохранить ключевые производства после развала союза, восстановить сельское хозяйство, неплохо развиваем энергетику. В отношениях Беларуси и Венесуэлы Чавес применяет термин «взаимодополняемая экономика». В обмен на наши технологии и опыт, боливарианская республика предоставляет возможность нам добывать нефть, создавать предприятия с совместным капиталом. Мы – у них, они – у нас.

Вообще-то, белорусское присутствие в Венесуэле заметно в большей степени, чем венесуэльское в Беларуси. Товаров и услуг мы продаем сюда на порядок больше, чем наши партнеры нам. И сальдо внешней торговли у нас положительное. Правда, сейчас Венесуэла планирует уравновесить эти показатели.

Речь идет об увеличении в Беларусь поставок кофе, шоколада, тропических фруктов, участии в акционировании наших предприятий. Впрочем, с другой стороны, Венесуэла собирается покупать у нас больше сухого молока. Импортировать пшеницу, которую полностью покупает у других стран.

На подведении итогов переговоров между белорусскими и венесуэльскими рабочими группами, Уго Чавес отметил, что приоритет в данном случае надо отдавать братским народам. В прямом эфире национального телевидения Уго Чавес показал 30 миллионам венесуэльцам Беларусь на карте, объясняя, почему, чем она так важна.

Уго Чавес, президент Венесуэлы:

– Вот, смотрите, где находится Беларусь. Стратегическое положение – прямо в центре. Сердце Европы. С другой стороны – огромная Россия. Многие заинтересованы в том, чтобы иметь влияние в этом регионе. А вот здесь – ходят судна с нашей нефтью.

Для Беларуси Венесуэла это тоже возможность выйти на новые рынки. То есть на весь латиноамериканский регион. Здесь есть ниши, которые вполне могут заполнить наши товары и услуги. В той же Венесуэле, в штате Арагуа белорусские специалисты построят 5 тысяч квадратных метров жилья. Мы занимаемся здесь сейсморазведкой, возводим сборочные производства.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

– Мы Вам обещаем, что к 1 июля следующего года два президента – Беларуси и Венесуэлы – перережут красную ленточку на двух сборочных заводах – завода по производству тракторов (с мощностью 10 тысяч тракторов в год) и по производству автомобилей (5 тысяч грузовых автомобилей в год). Это рабочие места. Вы получите собственную технику, с максимальной потом локализацией.

Кстати и фонд совместного нефтедобывающего предприятия венесуэльцы увеличат на 200 миллионов долларов. Сегодня СП выкачивает в сутки 15 тысяч баррелей «черного золота». В ближайшее время будут освоены еще 5 новых месторождений. В перспективе за пару лет этот объем может достичь 200 тысяч баррелей в сутки. Впрочем, самая интересная новость – участие белорусов в разработке месторождений газа.

Виктор Шейман, сопредседатель белорусско-венесуэльской совместной комиссии высокого уровня:

– Мы сотрудничаем по многим-многим направлениям – по научно-техническому направлению, строительству и архитектуре, сельского хозяйства и продовольствия. Я думаю, что по итогам этого года, благодаря активной работе, мы выйдем на еще более высокий уровень сотрудничества.

Евгений Горин, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.