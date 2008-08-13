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Известный политик Фидель Кастро отмечает свое 82-летие

13 августа 2008 13:49
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На публике он не появляется с тех пор, как в 2006 году перенес ряд сложных операций.

В феврале покинул высший государственный пост по состоянию здоровья, но продолжает активно выступать в печати, высказывая свое мнение по главным проблемам страны и мира. Как заявляет нынешний глава кубинского государства Рауль Кастро, он советуется с братом Фиделем по всем важным решениям, принимаемым кубинским руководством. Очередной день рождения Фиделя Кастро вооруженные силы отметят большим праздничным концертом.

С днем рождения Фиделя Кастро поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил большой вклад кубинского политика в развитие дружбы и сотрудничества между Беларусью и Кубой.

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