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Израильские военные объявили о трёхчасовом прекращении огня в секторе Газа

10 января 2009 16:49
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За это время медики и работники гуманитарных организаций смогут оказать помощь пострадавшим, раздать еду и товары первой необходимости. По данным ООН, в продовольствии нуждается 80 процентов полуторамиллионного населения сектора Газа. Число погибших исчисляется сотнями. По последним данным, жертвами военной операции стали восемьсот палестинцев, более трёх тысяч ранены. Пути выхода из конфликта ищут сегодня в египетской столице. Туда на переговоры с президентом - Хосни Мубараком - прибыли - глава Палестинской автономии Махмуд Аббас и высоко-поставленные представители ХАМАС.

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