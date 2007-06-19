Израильские танки покинули сектор Газа

Еще днем бронетехника остановились у самого КПП "Эрец" - это единственный пограничный пункт, на котором разрешен переход людей с территории сектора в Израиль и обратно.Сейчас там находится несколько сот человек. Три семьи белорусских граждан будут эвакуированы из сектора Газа ближайшим рейсом российского МЧС. МИД Беларуси через посольство в Израиле продолжает работу по оказанию содействия белорусским гражданам, которые пожелали покинуть зону конфликта в секторе Газа.