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Израильская наземная операция в секторе Газа продолжается уже двое суток

05 января 2009 09:02
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Военные фактически разделили анклав на три части. Наиболее тяжелые бои идут на востоке. С наступлением темноты пехота временно прекратила продвижение вглубь палестинских территорий, но авиация продолжила наносить удары по позициям ХАМАС. В регионе нет телефонной связи, разрушен газопровод, уничтожены дороги и мосты. Число погибших среди палестинцев превысило полтысячи. Ожидается, что в ближайшие часы наземная операция продолжится с новой силой. Пути прекращения боевых действий в секторе Газа обсудят сегодня в Египте главы МИД Чехии, Франции и Швеции.

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