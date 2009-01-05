Израильская наземная операция в секторе Газа продолжается уже двое суток

Военные фактически разделили анклав на три части. Наиболее тяжелые бои идут на востоке. С наступлением темноты пехота временно прекратила продвижение вглубь палестинских территорий, но авиация продолжила наносить удары по позициям ХАМАС. В регионе нет телефонной связи, разрушен газопровод, уничтожены дороги и мосты. Число погибших среди палестинцев превысило полтысячи. Ожидается, что в ближайшие часы наземная операция продолжится с новой силой. Пути прекращения боевых действий в секторе Газа обсудят сегодня в Египте главы МИД Чехии, Франции и Швеции.