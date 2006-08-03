Спустя три недели после начала кампании Израиль расширяет масштаб боевых действий в южном Ливане. 3 июля ночью авиация возобновила удары по позициям движения "Хезболлах", атакованы базы шиитских боевиков на южных окраинах Бейрута, поблизости от границы с Сирией и в долине Бекаа. Продолжается и наземная операция. В результате боевых действий в Ливане погибли 900 жителей страны, еще 3 тысячи получили ранения. Около миллиона ливанцев - четверть всего населения страны - стали беженцами. Многие лишились крова и им некуда возвращаться. Не менее трети пострадавших в ходе военных действий - дети в возрасте до 12 лет.