Изменения в закон о радиационной безопасности населения приняла в первом чтении Палата представителей

Документом определяются основные принципы обеспечения радиационной безопасности при обращении с радиоактивными отходами.

Закрепляется компетенция президента, правительства, а также госорганов, которые осуществляют надзор и контроль в этой сфере. Законопроектом также устанавливаются требования по обеспечению радиационной безопасности при трансграничном перемещении.

И как отметил сегодня министр по чрезвычайным ситуациям, в Соснах под Минском в ближайшее время будет модернизировано хранилище радиоактивных отходов. После реконструкции его емкость возрастет. Энвер Бариев также добавил, что введение в эксплуатацию белорусской АЭС потребует решения вопроса о новом пункте хранения вредных веществ.

