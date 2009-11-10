Изменения в Избирательном кодексе

Решение об изменениях в Избирательном кодексе было принято 10 ноября на совещании у Президента.

Многие страны мира периодически обращаются к этой теме и находятся в поисках более совершенного законодательства о выборах. Но все дело в том, что некого усредненного, идеального избирательного законодательства не существует. Оно адаптируется в зависимости от страны и ее политических традиций.

В политических традициях Беларуси – строгое следование духу и букве Конституции. Даже измененное, усовершенствованное, избирательное законодательство, предполагает нововведения в избирательном Кодексе, а не в основном законе страны. Президент, предварительно ознакомившись с предложениями Центризбиркома, подчеркнул главное – эти изменения не должны каким-либо образом повлиять на внутриполитическую ситуацию, важно сохранить стабильность в стране. Потому к избирательным инициативам, к примеру, от Евросоюза, мы относимся положительно, но с учетом наших национальных интересов.

Александр Лукашенко:

Европейцы от нас требуют, и требований этих хватает. И недавно, встречаясь с представителями Европейского союза, я говорил, что у нас нет абсолютно никакой аллергии и отторжения к тем предложениям, которые вносит Европейский союз. Абсолютно нет. Есть 12 или 15 предложений от Европы. Нам надо немного времени, и мы можем их спокойно принять. Без ущерба для Беларуси, для нашей внутренней политики. Но еще раз подчеркиваю два важнейших момента: мы будем делать все, чтобы сохранить стабильность в нашей стране. Мы делаем для себя, для народа, для внутренней политики Беларуси, чтобы не дестабилизировать обстановку. Во-вторых, все должно соответствовать основному закону – Конституции страны.

Центризбирком подготовил 6 блоков нововведений. Первый: избирательные комиссии будут формировать так, чтобы в них не менее трети составляли представители политических партий и общественных объединений. Второе новшество касается процедуры выдвижения и регистрации кандидатов: здесь все упрощается. К примеру, политическим партиям предоставляется полная свобода — разрешается выдвигать «своих» даже там, где регионального партийного представительства или офиса нет. Еще одно изменение коснется предвыборной агитации, различных митингов и шествий. Их теперь можно проводить в уведомительном порядке, а не разрешительном, как было ранее.

Александр Лукашенко:

Тут тоже особых проблем нет. Но давайте раз и навсегда договоримся: где бы это ни было – в Гомеле, Минске или Бресте, Березе или в любом сельском Совете – есть определенное место, и другого места быть не должно ни для каких партий. Там, пожалуйста, заранее уведомляйте, чтобы мы могли обеспечить безопасность и порядок, и проводите в любое время.

Четвертое новшество – кандидаты смогут создавать индивидуальные избирательные фонды и пользоваться деньгами с их счетов для своих предвыборных целей. Пятое нововведение касается порога явки избирателей — он необходим для признания выборов состоявшимися. Так вот теперь для выборов в Местные советы он необязателен. И шестой шаг в либерализации избирательного законодательства – расширение прав наблюдателей, в частности они смогут полностью обозревать процедуру подсчета голосов.

Александр Лукашенко:

Опять же, я тут не вижу никакой проблемы. Председатель комиссии у нас на месте решает, как наблюдать, как обозревать, в каком углу стоять, за ленточкой, перед ленточкой…

Время проведения двух политических кампаний уже известны: Выборы Президента Беларуси — в начале 2011 года, а в местные Советы депутатов — во второй половине весны 2010, предположительно в апреле. С нюансами их проведения определялись около 2 часов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Очень долго обсуждался вопрос по поводу упрощения порядка выдвижения кандидатов от политических партий. Не все участники совещания были согласны с таким упрощением, что партия может выдвигать своим политсоветом или съездом кандидата везде, независимо от наличия нижестоящих структур. При этом участники совещания исходили из того, что у нас непропорциональная система, мажоритарная. Она должна быть привязана к избирателю, а отсутствие структурированности у партии – в определенном плане противоречит мажоритарной системе. Я являюсь сторонником, кстати, упрощения порядка выдвижения. И я очень рада, что в конечном итоге участники совещания согласились со мной.

Новый избирательный Кодекс обсудят и депутаты. На следующей неделе его усовершенствованный вариант поступит в Парламент, ожидается, что он будет принят уже на текущей сессии.