Изготавливать и распространять на территории Беларуси детскую порнографию не будут

В этом уверены белорусские парламентарии, которые приняли сегодня поправки в законопроект по вопросам противодействия нелегальной миграции, распространению рабского труда, детской порнографии и проституции. Устанавливается уголовная ответственность за организацию незаконной миграции и нарушение срока запрета въезда в Беларусь. Тем же, кто ранее был осуждён за изнасилование или развратные действия в отношении несовершеннолетних, отныне запрещено занимать должности, связанные с постоянной работой с детьми.