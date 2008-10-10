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Изготавливать и распространять на территории Беларуси детскую порнографию не будут

10 октября 2008 14:19
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В этом уверены белорусские парламентарии, которые приняли сегодня поправки в законопроект по вопросам противодействия нелегальной миграции, распространению рабского труда, детской порнографии и проституции. Устанавливается уголовная ответственность за организацию незаконной миграции и нарушение срока запрета въезда в Беларусь. Тем же, кто ранее был осуждён за изнасилование или развратные действия в отношении несовершеннолетних, отныне запрещено занимать должности, связанные с постоянной работой с детьми.

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