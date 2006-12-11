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Избиркомы завершают регистрацию кандидатов в депутаты местных советов

11 декабря 2006 17:42
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Самая серьезная борьба за депутатские кресла обещает развернуться в Минске.

В  столичный горсовет на 55 мест претендуют 237 человек. Впрочем, конкурс будет ниже, уверены специалисты. Проверку подлинности предоставленных документов смогут пройти не все.
Избирательные комиссии в течение десяти дней проверят сведения, которые  предоставили претенденты на депутатский мандат. У них в свою очередь был месяц на сбор необходимых документов.  Как показывает практика предыдущих кампаний, около трети потенциальных депутатов отсеиваются уже на первом этапе выборов. В Партизанском районе на три кресла в городском совете претендует 16 человек, но уже сегодня понятно - принять участие в выборах смогут не все желающие - нарушений хватает.

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