Избиркомы страны приступили к уточнению списков граждан для участия в голосовании на местных выборах

Обязанность по обеспечению их достоверности ложится в первую очередь на исполкомы. Каждый избиратель может прийти и проверить, включен ли он в список, правильно ли указаны сведения о нем, и в случае ошибки, исправить возникшую оплошность.Для этого надо предъявить комиссии свои документы. В Беларуси - более шести с половиной тысяч участков. Досрочное голосование начнется с 9 января. Основная дата выборов - 14 января. Сейчас продолжается агитационная кампания кандидатов в депутаты. Звучат выступления по радио, проходят встречи с избирателями, издаются печатные материалы. Период агитации продолжится по 13 января.