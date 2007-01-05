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Избиркомы страны приступили к уточнению списков граждан для участия в голосовании на местных выборах

05 января 2007 16:46
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Обязанность по обеспечению их достоверности ложится в первую очередь на исполкомы. Каждый избиратель может прийти и проверить, включен ли он в список, правильно ли указаны сведения о нем, и в случае ошибки, исправить возникшую оплошность.Для этого надо предъявить комиссии свои документы. В Беларуси - более шести с половиной тысяч участков. Досрочное голосование начнется с 9 января. Основная дата выборов - 14 января. Сейчас продолжается агитационная кампания кандидатов в депутаты. Звучат выступления по радио, проходят встречи с избирателями, издаются печатные материалы. Период агитации продолжится по 13 января.

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