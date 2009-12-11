Избирательный кодекс: Порог явки избирателей может быть исключен

А выдвижение и регистрация кандидатов упростится.

Сегодня депутаты приняли во втором чтении дополнения и изменения в избирательное законодательство.

Предлагается, чтобы в составе комиссий (кроме Центризбиркома) было не менее трети представителей политических партий и других общественных объединений. Также будет разрешено создавать индивидуальные избирательные фонды. А порог явки избирателей может быть исключен.

Выступая перед депутатами, председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина затронула и тему грядущей президентской кампании.

Лидия Ермошина, Председатель ЦИК Беларуси:

- Даже с учетом упрощения порядка выдвижения все равно барьер в 100 000 подписей для кандидатов в Президенты отменить нельзя. Это конституционное требование, изменить это можно только путем референдума.