Избирательных участков - меньше, пользы - больше

К выборам в местные советы депутатов 2007 готовы комиссии всех рангов. Теперь готовятся и кандидаты.

Срок подачи документов на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты истёк 20 дней назад. Сегодня же закончилось и образование участковых избирательных комиссий. В каждой - от 5 до 19 членов. И количество их прямо пропорционально количеству избирателей, закреплённых за каждым конкретным участком. Важность участковых комиссий в том, что именно на них ложится основная работа с избирателями.

В Минске регистрация участковых комиссий закончена. Наибольшее количество избирательных участков зарегистрировано в Гомельской и Минской областях. Всего же по стране их количество превышает шесть с половиной тысяч.

Досрочно отдать свой голос кандидату можно будет за пять дней до основного дня голосования. Правда уже не на дому и по месту нахождения, а только на избирательном участке. Однако, в Центризбиркоме убеждены, что выбрать угодного представителя местной власти сможет каждый.

Тем временем, у кандидатов в депутаты достаточно времени для подачи документов на регистрацию. Окончательный срок приёма - 4 декабря. Тогда за активную работу примутся районные комиссии. Они проверят на подлинность все поданные кандидатом в депутаты документы.

На предстоящих 14 января выборах в местные советы предстоит избрать чуть менее 23 тысяч депутатов разных уровней. А как показывает практика, мест всегда меньше, чем желающих на них попасть. Это при том, что сотни уже действующих депутатов местных советов будут выдвигать свои кандидатуры повторно.