Избирательные участки в Минске будут оборудованы видеокамерами

Центризбирком вынес предупреждения двум кандидатам в Президенты за организацию и проведение несанкционированной акции в центре Минска. Также ЦИК принял дополнительные меры для обеспечения сохранности избирательных документов: ящики для досрочного голосования будут оклеиваться не только на ночь, а на нескольких участках в Минске появятся видеокамеры.

Это заседание Центризбиркома было не совсем обычным. Впервые в нём приняли участие представители самих кандидатов в Президенты. Это новшество этой кампании, раньше практика была лишь на парламентских выборах. Отправили своих членов в ЦИК 7 соискателей главного госпоста. Теперь эти люди имеют право совещательного голоса.

Как и ожидалось, они сегодня не соглашались со многим, в том числе, и с вынесенными предупреждениями двум кандидатам.

Николай Лозовик, секретарь Центральной Комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Кандидаты в Президенты Республики Беларусь Виталий Рымашевский и Николай Статкевич организовали и провели 24 ноября на октябрьской площади незаконное массовое мероприятие. Если кандидаты хотели провести такое мероприятия на Октябрьской площади, они должны были, в соответствии с законом о массовых мероприятиях, подать заявку в Мингорисполком, получить соответствующее разрешение и тогда можно было бы его проводить.

Кстати, про агитацию: некоторые кандидаты заявляют, что их программы не хотят печатать. Лидия Ермошина назвала это абсурдом и напомнила, какую черту не стоить переходить.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Нельзя злоупотреблять правом на ведение предвыборной агитации. Если господин Рымашевский пытается в своей программе разместить объявление уже о следующем неразрешенном митинге, естественно, редакции газет возвращают и говорят: либо приноси разрешение от горисполкома, что тебе разрешено, либо приводи в соответствие.

Лидия Пересыпкина, первый заместитель главного редактора «Народной газеты»:

Ну просто вопиющая безграмотность, я вам должна сказать. Но доверенное лицо одного из кандидатов, которому мы предложили просто убрать грамматические ошибки — по закону мы не имеем права сами править ни слова, и мы этого не делаем — сказал: публикуйте так, как это есть.

От новых членов Центризбиркома поступило сегодня немало и других предложений. К примеру, почему бы не разрешить охранять участки и избирательную документацию не правоохранительным органам, а кому-нибудь другому. В качестве альтернативы предложили наблюдателям чуть ли не дежурить в ночь у ящиков для голосования вместе с милицией.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Заявитель предлагает наделить мало того что дополнительными правами наблюдателей, так еще и некими функциями надзора за органами милиции. Получается, что к самому наблюдателю нужно прикреплять еще наблюдателя.

Принят же ряд других решений для того, чтобы обеспечить сохранность бюллетеней, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Так, ящики для досрочного голосования в конце дня будут опечатываться, если присутствуют две трети состава избиркома. Прорезь на урнах будет заклеиваться, в том числе, и во время перерывов на обед. Несколько участков в Минске будет оборудовано и видеокамерами.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Ящики для голосования будут опечатываться не только на ночь, но и в тех коротких двухчасовых перерывах в период досрочного голосования, когда участки не работают. Чтобы наблюдатели видели, что действительно в ящик в течение этих двух часов ничего не вбрасывалось. Вся документация хранится в сейфах, и нашими разъяснениями определено, что все бюллетени хранятся в сейфе у председателя участковой комиссии. Теперь мы указываем, что на ночь этот сейф должен обязательно опечатываться.

Изготовлено будет почти семь с половиной миллионов бюллетеней. При этом количество запасных -- не превысит пяти процентов об общего числа избирателей. Каждый, кто пожелает отдать свой голос, должен будет предъявить паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Главное — чтобы выдан он был госорганом и имел фотографию.