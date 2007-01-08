Избирательная система Беларуси практически полностью готова к проведению выборов депутатов в местные Советы

Центризбирком заканчивает проверять готовность избирательных комиссий всех уровней к работе в основной день голосования - 14 января. В ЦИК информация будет поступать по электронной почте, а с участков в районные комиссии - по телефону и факсу.Кроме того, проверяется материально-техническое обеспечение участковых комиссий: наличие оргтехники, транспорта, а также охрана избирательных участков. В соответствии с избирательным законодательством страны досрочное голосование начнется завтра. Избирательные участки будут работать с 10 утра до двух часов дня и с 16 до 19 часов. На местных выборах, которые пройдут в одни тур, предполагается избрать более 22,5 тысяч депутатов и сформировать 1 тысячу 581 Совет.