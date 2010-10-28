Избирательная кампания в Беларуси проходит в спокойной и деловой обстановке

Такой вывод сделали долгосрочные наблюдатели за президентскими выборами от СНГ.

Отделения Штаба миссии уже начали работу в трех регионах – Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. 28 октября наблюдатели посетили окружные избирательные комиссии и пообщались с представителями инициативных групп, а также оценили правовые и организационные условия для своей будущей работы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Георгий Хосроев, долгосрочный наблюдатель от миссии СНГ по Гродненской области (Армения):

Практически на все вопросы, которые были заданы со стороны наблюдателей, были получены адекватные полные ответы. На мой взгляд, все на данном этапе идет в штатном режиме.

Владимир Крохмаль, долгосрочный наблюдатель от миссии СНГ по гомельской области (Украина):

Первое впечатление состоит в том, что, по крайней мере, на этом этапе, выборная кампания проходит в соответствии с законодательством.