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Избирательная кампания в Беларуси проходит в спокойной и деловой обстановке

28 октября 2010 17:54
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Такой вывод сделали долгосрочные наблюдатели за президентскими выборами от СНГ.

Отделения Штаба миссии уже  начали работу в трех регионах – Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. 28 октября наблюдатели посетили окружные избирательные комиссии и пообщались с представителями   инициативных групп, а также оценили правовые и организационные условия для своей будущей работы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».  

Георгий Хосроев, долгосрочный наблюдатель от миссии СНГ по Гродненской  области (Армения):
Практически на все вопросы, которые были заданы со стороны наблюдателей, были получены адекватные полные ответы. На мой взгляд, все на данном этапе идет в штатном режиме.

Владимир Крохмаль, долгосрочный наблюдатель от миссии СНГ  по гомельской области  (Украина):
Первое впечатление состоит в том, что, по крайней мере, на этом этапе, выборная кампания проходит в соответствии с законодательством.

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