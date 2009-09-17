Из-за Китая Обама не встретится с Далай-ламой

Барак Обама решил не встречаться с Далай-ламой во время предстоящего визита духовного лидера Тибета в США в октябре.

По мнению «The Weekly Standard», отказ связан с тем, что американский президент не хочет «дразнить» Китай перед своей ноябрьской поездкой в эту страну. «Вместо того, чтобы отстаивать права человека и право на культурную автономию, вместо того, чтобы защищать тибетский народ, Обама низко кланяется Китаю. Возможно, если бы далай-ламу звали Чавес, Ахмадинеджад или Ким Чен Ир, его бы пригласили в Белый дом», - пишет газета.

Издание также напомнило, что с 1991 года предыдущие американские президенты всегда встречались с Далай-ламой. Однако Пекин всегда обвинял Белый дом в поддержке «тибетских сепаратистов».

Между тем Вашингтон попытался дипломатически «смягчить» отказ от встречи с тибетской стороной. Американская делегация во главе с советницей Обамы по международным вопросам Валери Джаррет в минувший понедельник, 14 сентября, посетила индийский город Дхарамшала, где находится резиденция Далай-ламы.

По данным агентства, Далай-ламе были переданы от Обамы «слова личного глубокого уважения и поддержки». Что касается официальной встречи президента США и тибетского лидера, то эта встреча, как отмечает агентство со ссылкой на источники в Госдепартаменте, если и состоится, то не раньше 2010 года. Ранее Обама и Далай-лама уже встречались в 2005 году, когда будущий президент США еще был сенатором, сообщает Newsru.com.