Из союзного бюджета в 2009 году будут профинансированы 42 проекта

Это проекты в различных сферах - от сельского хозяйства и промышленности до гидрометеорологии.

Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель госсекретаря Союзного государства Сергей Шухно.

За 13 лет совместный бюджет увеличился в семь раз и в этом году он почти - пять миллиардов российских рублей. Среди особо актуальных - проекты в сфере высоких технологий.

- В первую очередь, это программы в сфере космоса, по созданию суперкомпьютера, разрабатываются программа с использованием стволовых клеток, - сообщил корреспонденту канала «Столичное телевидение» заместитель госсекретаря Союзного государства Сергей ШУХНО. - Я считаю, что мы должны объединить научный потенциал в этих направлениях, идет финансовый кризис и на этих направлений мы должны сделать прорыв.